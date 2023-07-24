Giriş Tarihi: 24.07.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 11:39

Oğlu Tayfun Erdoğan’ın nikahına katılmayan şarkıcı Emrah sır gibi sakladığı çocukları Elyesa ve Eleysa ile sinema keyfi yaptı! Emrah’a takipçilerinden tepki yağdı!

Şarkıcı Emrah'ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, bir süredir aşk yaşadığı Eda İrap ile evlendi. Çiftin nikah şahidi Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço oldu. Düğün törenine gitmeyen Emrah Erdoğan'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. 2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Emrah ve Sibel Kirer, evliliklerini iki çocuklarıyla taçlandırmıştı. 2014'te oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettiler. Şarkıcı Emrah son olarak sır gibi sakladığı çocukları Elyesa ile Eleysa sinema keyfi yaptı. Oğlunun nikahına katılmayan şarkıcı Emrah Emrah'a takipçilerinden tepki yağdı. İşte tüm detaylar…