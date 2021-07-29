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Haberler Galeri Oğulcan Engin de suskunluğunu bozdu! Ezgi Eyüboğlu'nun ayrılık açılmasının ardından Oğulcan Engin'den kafa karıştıran sözler!
Giriş Tarihi: 29.07.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 09:30

Oğulcan Engin de suskunluğunu bozdu! Ezgi Eyüboğlu'nun ayrılık açılmasının ardından Oğulcan Engin'den kafa karıştıran sözler!

Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden olan oğlu Oğulcan Engin, Şubat 2020'den beri oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile doludizgin ilişki sürdürüyordu. Ancak gözde aşıklar Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'e nazar değdi. Nikah masasına oturması beklenen ikiliden Ezgi Eyüboğlu, dün sosyal medya hesabından Engin ile fotoğraflarını kaldırarak ayrılık iddialarını güçlendirdi. "karşılıklı konuşarak ilişkiyi bitirdik" dediği öğrenilen oyuncudan sonra Oğulcan Engin cephesinden de bir açıklama geldi. Engin'in sözleri ise kafaları karıştırdı. İşte detaylar...

Oğulcan Engin de suskunluğunu bozdu! Ezgi Eyüboğlu'nun ayrılık açılmasının ardından Oğulcan Engin'den kafa karıştıran sözler!

Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden olan oğlu Oğulcan Engin, Şubat 2020'den beri oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile doludizgin ilişki sürdürüyordu.

Oğulcan Engin de suskunluğunu bozdu! Ezgi Eyüboğlu'nun ayrılık açılmasının ardından Oğulcan Engin'den kafa karıştıran sözler!

'Bayi Toplantısı' filminin galasına birlikte katılarak aşklarını ilan eden Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'e nazar değdi.

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Oğulcan Engin de suskunluğunu bozdu! Ezgi Eyüboğlu'nun ayrılık açılmasının ardından Oğulcan Engin'den kafa karıştıran sözler!

Şubat 2020'den bu yana aşk yaşayan ve evlenmeleri beklenen çift cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Oğulcan Engin de suskunluğunu bozdu! Ezgi Eyüboğlu'nun ayrılık açılmasının ardından Oğulcan Engin'den kafa karıştıran sözler!

Eyüboğlu, Instagram hesabından sevgilisiyle çekilmiş bütün fotoğraflarını kaldırdı.

Oğulcan Engin de suskunluğunu bozdu! Ezgi Eyüboğlu'nun ayrılık açılmasının ardından Oğulcan Engin'den kafa karıştıran sözler!

EZGİ'YE SORUN

Hürriyet'in haberine göre; Oğulcan Engin ayrılık iddiaları sonrası suskunluğunu bozdu. Engin, konuyla ilgili "Haberim yok. Ezgi'ye sorun" açıklamasında bulundu.

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