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Haberler Galeri Oğulcan Engin tarafından ihanete uğradığı iddia edilen Miray Daner'den manidar paylaşım! 'Yeni başlangıçlar'
Giriş Tarihi: 26.05.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 13:48

Oğulcan Engin tarafından ihanete uğradığı iddia edilen Miray Daner'den manidar paylaşım! 'Yeni başlangıçlar'

Güzel oyuncu Miray Daner, uzun süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile doludizgin aşk yaşıyordu. Sosyal medya paylaşımlarıyla mutluluklarını sık sık gözler önüne seren çifte son olarak nazar değdi. Miray Daner ile oğlu Oğulcan Engin'den kötü haber gelmişti. Miray Daner, bir süredir arasının bozuk olduğu Oğulcan Engin'in ihanetiyle sarsılmıştı. Levent'te Engin'e ait lüks rezidanstan kıyafetlerini toplayan güzel oyuncu, iddiaya göre evdeki bazı eşyaları kırıp intikamını almıştı. Son olarak Miray Daner'den manidar bir paylaşım geldi. Güzel oyuncu paylaşımına 'New beginnings' notu da eklemeyi ihmal etmedi.

Oğulcan Engin tarafından ihanete uğradığı iddia edilen Miray Daner’den manidar paylaşım! ’Yeni başlangıçlar’

Araları bir süredir bozuk olan Miray Daner ile Oğulcan Engin, kısa süre aşklarını noktaladı. İkili arasındaki ilk kriz, geçtiğimiz aylarda patlak vermişti. Miray Daner'den manidar bir paylaşım geldi. İşte o paylaşımı...

Oğulcan Engin tarafından ihanete uğradığı iddia edilen Miray Daner’den manidar paylaşım! ’Yeni başlangıçlar’

Dedikoduya göre, güzel oyuncuya eski sevgilisinden gelen cep telefonu mesajını gören Engin, küplere binmişti.

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Oğulcan Engin tarafından ihanete uğradığı iddia edilen Miray Daner’den manidar paylaşım! ’Yeni başlangıçlar’

Genç çift, bu olayın ardından birkaç kere beraber görüntülense de ilişki, hiçbir zaman eskisi gibi olmadı.

Oğulcan Engin tarafından ihanete uğradığı iddia edilen Miray Daner’den manidar paylaşım! ’Yeni başlangıçlar’

ÖFKESİNE YENİK DÜŞTÜ

Miray Daner, geçtiğimiz günlerde de Oğulcan Engin'in Etiler'deki bir mekanda başka bir güzelle kendisine ihanet ettiğini duymuştu.

Oğulcan Engin tarafından ihanete uğradığı iddia edilen Miray Daner’den manidar paylaşım! ’Yeni başlangıçlar’

Aşkı hemen bitiren Daner, geçtiğimiz günlerde de Engin'in Levent'teki lüks rezidans dairesinden özel eşyalarını almıştı.

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