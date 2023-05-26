Oğulcan Engin tarafından ihanete uğradığı iddia edilen Miray Daner’den manidar paylaşım! ’Yeni başlangıçlar’

Giriş Tarihi: 26.05.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 13:48

Güzel oyuncu Miray Daner, uzun süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile doludizgin aşk yaşıyordu. Sosyal medya paylaşımlarıyla mutluluklarını sık sık gözler önüne seren çifte son olarak nazar değdi. Miray Daner ile oğlu Oğulcan Engin'den kötü haber gelmişti. Miray Daner, bir süredir arasının bozuk olduğu Oğulcan Engin'in ihanetiyle sarsılmıştı. Levent'te Engin'e ait lüks rezidanstan kıyafetlerini toplayan güzel oyuncu, iddiaya göre evdeki bazı eşyaları kırıp intikamını almıştı. Son olarak Miray Daner'den manidar bir paylaşım geldi. Güzel oyuncu paylaşımına 'New beginnings' notu da eklemeyi ihmal etmedi.