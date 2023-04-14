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Haberler Galeri Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönen Zeynep Koçak’tan manidar paylaşım! "Oturdum ilahi adaleti bekliyorum"
Giriş Tarihi: 14.04.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 14:27

Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönen Zeynep Koçak’tan manidar paylaşım! "Oturdum ilahi adaleti bekliyorum"

'Çok Güzel Hareketler Bunlar'da canlandırdığı karakterlerle beğeni toplayan ve üne kavuşan Zeynep Koçak, son dönemlerde yaşadığı değişimle sık sık gündem oluyor. Bir dönem Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla da tanınan Zeynep Koçak, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 8 ay önce evlenmişti. Ünlü çiftten kötü haber geldi, geçtiğimiz gün boşanacaklarını açıkladılar. Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son paylaşımı ise takipçileri tarafından manidar bulundu. Zeynep Koçak'ın paylaşımına yorum yağdı.

Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönen Zeynep Koçak’tan manidar paylaşım! Oturdum ilahi adaleti bekliyorum

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un mutluluğu kısa sürdü. Henüz 8 aylık evli olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanacaklarını sosyal medyadan duyurdu. Demet Özdemir'in paylaşımında sonra Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın paylaşımı dikkat çekti.

Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönen Zeynep Koçak’tan manidar paylaşım! Oturdum ilahi adaleti bekliyorum

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan boşanma açıklaması geldi.

İkili, ortak paylaşımlarında "Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip boşanma kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor, onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönen Zeynep Koçak’tan manidar paylaşım! Oturdum ilahi adaleti bekliyorum

Demet Özdemir'in paylaşımında sonra Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın paylaşımı dikkat çekti.

Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönen Zeynep Koçak’tan manidar paylaşım! Oturdum ilahi adaleti bekliyorum

Zeynep Koçak "Oturdum ilahi adaleti bekliyorum" dedi. Paylaşımı gören takipçileri bu yorumu Oğuzhan Koç'a yaptığını düşündü.

Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönen Zeynep Koçak’tan manidar paylaşım! Oturdum ilahi adaleti bekliyorum
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