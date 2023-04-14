Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönen Zeynep Koçak’tan manidar paylaşım! "Oturdum ilahi adaleti bekliyorum"

Giriş Tarihi: 14.04.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 14:27

'Çok Güzel Hareketler Bunlar'da canlandırdığı karakterlerle beğeni toplayan ve üne kavuşan Zeynep Koçak, son dönemlerde yaşadığı değişimle sık sık gündem oluyor. Bir dönem Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla da tanınan Zeynep Koçak, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 8 ay önce evlenmişti. Ünlü çiftten kötü haber geldi, geçtiğimiz gün boşanacaklarını açıkladılar. Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son paylaşımı ise takipçileri tarafından manidar bulundu. Zeynep Koçak'ın paylaşımına yorum yağdı.