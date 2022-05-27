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Haberler Galeri Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönmüştü... ÇGH Zeynep Koçak görenleri şoke etti! Tam estetik harikası oldu!
Giriş Tarihi: 27.05.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 09:50

Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönmüştü... ÇGH Zeynep Koçak görenleri şoke etti! Tam estetik harikası oldu!

Eski dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Zeynep Koçak, bambaşka biri oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak'ın son halini gören gözlerine inanamadı! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncu Zeynep Koçak aldığı kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla öyle bir değişti ki onu tanımakta zorlanacaksınız. Baştan aşağı değişen Zeynep Koçak son olarak Nişantaşı'nda ortaya çıkmıştı. Değişimi ile konuşan Zeynep Koçak "Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" demişti. İşte bir dönem Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan 38 yaşındaki oyuncu Zeynep Koçak'ın son hali...

Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönmüştü... ÇGH Zeynep Koçak görenleri şoke etti! Tam estetik harikası oldu!

Eski dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da komik skeçlere imza atan hem yazan, hem oynayan Zeynep Koçak, bambaşka biri oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yayınlandığı dönemde Oğuzhan Koç'un sevgilisi olan Zeynep Koçak, uzun yıllar birlikte olduğu ve evliliğin eşiğinden döndüğü Oğuzhan Koç'tan ayrıldıktan öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlanıyor.

Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönmüştü... ÇGH Zeynep Koçak görenleri şoke etti! Tam estetik harikası oldu!

Zeynep Koçak'ın inanılmaz değişimi sosyal medyada gündem oldu.

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Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönmüştü... ÇGH Zeynep Koçak görenleri şoke etti! Tam estetik harikası oldu!

Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak'ın son halini gören gözlerine inanamadı!

Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönmüştü... ÇGH Zeynep Koçak görenleri şoke etti! Tam estetik harikası oldu!

Baştan aşağı değişen Zeynep Koçak son olarak Nişantaşı'nda ortaya çıkmıştı. Değişimi ile konuşan Zeynep Koçak "Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" demişti.

Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönmüştü... ÇGH Zeynep Koçak görenleri şoke etti! Tam estetik harikası oldu!

Estetik üzerine çok fazla soru alan oyuncu "Bu konulara girmeyelim" dedi. Koçak hayatında kimse olmadığını da söyledi.

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