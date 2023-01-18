Oğuzhan Koç’un eski aşkı Zeynep Koçak’tan Büşra Pekin’e olay gönderme! Büşra Pekin estetik iddialarını yalanlamıştı...

Giriş Tarihi: 18.01.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 14:56

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programındaki başarılı oyunculuğuyla şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Büşra Pekin, başrol olduğu Dilberay filmindeki performanıyla adeta devleşmişti. Şu sıralar Hasan Can Kaya ile film çeken ve son pozlarıyla olay olan Büşra Pekin'i görenler tanıyamakta zorlanıyor. Estetik dokunuşlarla değiştiği konuşulan Büşra Pekin iddiaları yalanlarken sadece dört özel bantla değiştiğini söyleyince sosyal medyada fena ti'ye alındı. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programındaki arkadaşı Zeynep Koçak, Büşra Pekin'e paylaşımı sonrası olay bir göndermede bulundu.