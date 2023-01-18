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Haberler Galeri Oğuzhan Koç'un eski aşkı Zeynep Koçak'tan Büşra Pekin'e olay gönderme! Büşra Pekin estetik iddialarını yalanlamıştı...
Giriş Tarihi: 18.01.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 14:56

Oğuzhan Koç'un eski aşkı Zeynep Koçak'tan Büşra Pekin'e olay gönderme! Büşra Pekin estetik iddialarını yalanlamıştı...

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programındaki başarılı oyunculuğuyla şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Büşra Pekin, başrol olduğu Dilberay filmindeki performanıyla adeta devleşmişti. Şu sıralar Hasan Can Kaya ile film çeken ve son pozlarıyla olay olan Büşra Pekin'i görenler tanıyamakta zorlanıyor. Estetik dokunuşlarla değiştiği konuşulan Büşra Pekin iddiaları yalanlarken sadece dört özel bantla değiştiğini söyleyince sosyal medyada fena ti'ye alındı. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programındaki arkadaşı Zeynep Koçak, Büşra Pekin'e paylaşımı sonrası olay bir göndermede bulundu.

Oğuzhan Koç’un eski aşkı Zeynep Koçak’tan Büşra Pekin’e olay gönderme! Büşra Pekin estetik iddialarını yalanlamıştı...

Oyunculuğunun yanı sıra değişimi ile de adından söz ettiren Büşra Pekin son olarak yine hayranlarını şaşırtmayı başardı. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programındaki başarılı oyunculuğuyla şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Büşra Pekin, başrol olduğu Dilberay filmindeki performanıyla adeta şahlanmıştı.

Oğuzhan Koç’un eski aşkı Zeynep Koçak’tan Büşra Pekin’e olay gönderme! Büşra Pekin estetik iddialarını yalanlamıştı...

Dilberay filmi için aldığı kilolardan hızla kurtulan Büşra Pekin yeni imajı ile ters köşe yapmıştı. Tam bir sarışın olan Büşra Pekin oldukça farklı bir görünüme kavuşmuştu. Büşra Pekin Uğur Yücel, Hasan Can Kaya, Şebnem Sönmez ile birlikte yeni bir filmde yer almak için kolları sıvamıştı.

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Oğuzhan Koç’un eski aşkı Zeynep Koçak’tan Büşra Pekin’e olay gönderme! Büşra Pekin estetik iddialarını yalanlamıştı...

Film için bir araya gelen ekiple pozlarını paylaşan Büşra Pekin'i görenler tanımamıştı.

Oğuzhan Koç’un eski aşkı Zeynep Koçak’tan Büşra Pekin’e olay gönderme! Büşra Pekin estetik iddialarını yalanlamıştı...

Hasan Can Kaya ile birlikte poz veren Büşra Pekin daha önce zayıflamış ve saç rengini sarıya döndürmüştü.

Oğuzhan Koç’un eski aşkı Zeynep Koçak’tan Büşra Pekin’e olay gönderme! Büşra Pekin estetik iddialarını yalanlamıştı...

Pekin'i görenler "Hasan aynı da yanındaki kim?", "Ana tanıyamadım ya la", "Çok güzel ama Büşra Pekin değil bu kim?" yorumlarında bulunmuştu.

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