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Haberler Galeri Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak görenleri şoke etti! Estetik harikası oldu! Sosyal medyada gündem oldu
Giriş Tarihi: 29.04.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 10:55

Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak görenleri şoke etti! Estetik harikası oldu! Sosyal medyada gündem oldu

Eski dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Zeynep Koçak, bambaşka biri oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak'ın son halini gören gözlerine inanamadı! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncu Zeynep Koçak aldığı kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla öyle bir değişti ki onu tanımakta zorlanacaksınız. Baştan aşağı değişen Zeynep Koçak son olarak Nişantaşı'nda ortaya çıkmıştı. Değişimi ile konuşan Zeynep Koçak "Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" demişti. İşte bir dönem Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan 38 yaşındaki oyuncu Zeynep Koçak'ın son hali...

Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak görenleri şoke etti! Estetik harikası oldu! Sosyal medyada gündem oldu

Eski dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da komik skeçlere imza atan hem yazan, hem oynayan Zeynep Koçak, bambaşka biri oldu.

Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak görenleri şoke etti! Estetik harikası oldu! Sosyal medyada gündem oldu

Zeynep Koçak'ın inanılmaz değişimi sosyal medyada gündem oldu.

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Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak görenleri şoke etti! Estetik harikası oldu! Sosyal medyada gündem oldu

Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak'ın son halini gören gözlerine inanamadı!

Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak görenleri şoke etti! Estetik harikası oldu! Sosyal medyada gündem oldu

Baştan aşağı değişen Zeynep Koçak son olarak Nişantaşı'nda ortaya çıkmıştı. Değişimi ile konuşan Zeynep Koçak "Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" demişti.

Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak görenleri şoke etti! Estetik harikası oldu! Sosyal medyada gündem oldu

Estetik üzerine çok fazla soru alan oyuncu "Bu konulara girmeyelim" dedi. Koçak hayatında kimse olmadığını da söyledi.

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