Giriş Tarihi: 29.04.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 10:55

Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak görenleri şoke etti! Estetik harikası oldu! Sosyal medyada gündem oldu

Eski dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Zeynep Koçak, bambaşka biri oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak'ın son halini gören gözlerine inanamadı! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncu Zeynep Koçak aldığı kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla öyle bir değişti ki onu tanımakta zorlanacaksınız. Baştan aşağı değişen Zeynep Koçak son olarak Nişantaşı'nda ortaya çıkmıştı. Değişimi ile konuşan Zeynep Koçak "Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" demişti. İşte bir dönem Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan 38 yaşındaki oyuncu Zeynep Koçak'ın son hali...