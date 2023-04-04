Giriş Tarihi: 04.04.2023 13:14 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 13:16

Olaylı bir şekilde ayrılmıştılar… Deren Talu ile Baran Tınaz barıştı mı?

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor. Özellikle Defne Samyeli'nin oyuncu kızı Deren Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, uzun süredir Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu. Çiftin mutlu ilişkisi geçtiğimiz günlerde noktalandı. Deren Talu, sevgilisinin karşı çıkmasına rağmen mayolu pozlar verince, Baran Tınaz ile birlikteliği sona ermişti. Çift cephesinden gelen haberlere göre ise aşka ikinci bir şans vermeye sıcak bakan ikili arasındaki buzlar erimek üzere...