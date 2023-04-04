Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Olaylı bir şekilde ayrılmıştılar… Deren Talu ile Baran Tınaz barıştı mı?
Giriş Tarihi: 04.04.2023 13:14 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 13:16

Olaylı bir şekilde ayrılmıştılar… Deren Talu ile Baran Tınaz barıştı mı?

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor. Özellikle Defne Samyeli'nin oyuncu kızı Deren Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, uzun süredir Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu. Çiftin mutlu ilişkisi geçtiğimiz günlerde noktalandı. Deren Talu, sevgilisinin karşı çıkmasına rağmen mayolu pozlar verince, Baran Tınaz ile birlikteliği sona ermişti. Çift cephesinden gelen haberlere göre ise aşka ikinci bir şans vermeye sıcak bakan ikili arasındaki buzlar erimek üzere...

Olaylı bir şekilde ayrılmıştılar… Deren Talu ile Baran Tınaz barıştı mı?

Deren Talu ile Baran Tınaz'ın güzel modelin cesur pozlarının yanı sıra 'kötü arkadaş uyarısı' yüzünden de kriz yaşadığı iddia edildi. Çift cephesinden gelen haberlere göre ise aşka ikinci bir şans vermeye sıcak bakan ikili arasındaki buzlar erimek üzere...

Olaylı bir şekilde ayrılmıştılar… Deren Talu ile Baran Tınaz barıştı mı?

Takvim'in haberine göre; Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan olan büyük kızı Deren, bir süre önce uzatmalı aşkı Baran Tınaz ile yollarını ayırmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Olaylı bir şekilde ayrılmıştılar… Deren Talu ile Baran Tınaz barıştı mı?

Dedikodulara göre bu uzun süreli ilişki, güzel model ve oyuncunun sevgilisinin karşı çıkmasına rağmen bir dergi çekimi için verdiği cesur pozlar üzerine bitti.

Olaylı bir şekilde ayrılmıştılar… Deren Talu ile Baran Tınaz barıştı mı?

Ancak ikilinin yakın çevresinden gelen haberlere göre krizin bir başka nedeni daha vardı.

Olaylı bir şekilde ayrılmıştılar… Deren Talu ile Baran Tınaz barıştı mı?

Deren Talu ile evlilik planı yapan Baran Tınaz, ünlü modele bazı arkadaşlarından rahatsız olduğunu ve bu insanları hayatından çıkarmasını söyledi.

SON DAKİKA