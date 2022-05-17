Giriş Tarihi: 17.05.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 10:36

Öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun soyadını silmişti! Ece Erken'den yürekleri paramparça eden paylaşım

Ünlü sunucu Ece Erken geçen aylarda büyük bir acıyla sarsıldı. Erken'in, avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki bir balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Yaşadığı acının ardından geçtiğimiz günlerde reddi miras yapmasıyla gündem olan Ece Erken, son olarak Instagram hesabından Mahmutyazıcıoğlu soyadını kaldırmıştı. Ünlü isim bu hamlesini eleştirenlere yanıt vermişti. Zor günler geçiren Erken, sosyal medya hesabından yürekleri paramparça eden bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...