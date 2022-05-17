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Haberler Galeri Öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun soyadını silmişti! Ece Erken'den yürekleri paramparça eden paylaşım
Giriş Tarihi: 17.05.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 10:36

Öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun soyadını silmişti! Ece Erken'den yürekleri paramparça eden paylaşım

Ünlü sunucu Ece Erken geçen aylarda büyük bir acıyla sarsıldı. Erken'in, avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki bir balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Yaşadığı acının ardından geçtiğimiz günlerde reddi miras yapmasıyla gündem olan Ece Erken, son olarak Instagram hesabından Mahmutyazıcıoğlu soyadını kaldırmıştı. Ünlü isim bu hamlesini eleştirenlere yanıt vermişti. Zor günler geçiren Erken, sosyal medya hesabından yürekleri paramparça eden bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun soyadını silmişti! Ece Erken’den yürekleri paramparça eden paylaşım

Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlunu silahlı saldırıda kaybeden ünlü sunucu Ece Erken, sıkıntılı günler geçiriyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesiyle karşı karşıya gelen Erken, "Eşimin saatini bile istediler!" sözleriyle herkesi şaşkına çevirmişti.

Öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun soyadını silmişti! Ece Erken’den yürekleri paramparça eden paylaşım

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi. Hazırlanan iddianamede sanıkların mesajlarında, 'Özür dilemezse Şafak'ı vuracağız' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

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Öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun soyadını silmişti! Ece Erken’den yürekleri paramparça eden paylaşım

Eşine olan özlemi dinmeyen ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabı Instagram'dan yürek yakan bir paylaşım yaptı.

Öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun soyadını silmişti! Ece Erken’den yürekleri paramparça eden paylaşım

Erken, hikaye bölümünden, "Çünkü insan daima en sevdiğiyle sınanır"

Öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun soyadını silmişti! Ece Erken’den yürekleri paramparça eden paylaşım

Vedalar zamansızdır. En zor veda ise sevdiğinin üstüne toprak atmak ve bir ömür yürekte taşımak" paylaşımıyla üzüntüsünü bir kez daha paylaştı.

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