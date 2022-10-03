Giriş Tarihi: 03.10.2022 14:36
Güncelleme Tarihi: 03.10.2022
15:39
Hadise'den Onur Şener isyanı: Kabul edemiyorum istediğimiz tek şey…
Ankara'da bir eğlence mekanında istek parçayı "bilmediği" için söyleyemeyen müzisyen Onur Şener, çıkışta uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. 1 çocuk babası Onur Şener'in katledilmesi ise Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Şener'in, 9 yıl önce O Ses Türkiye yarışmasına katılarak şarkıcı Hadise ile düet yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Şener'in Hadise ile düet yaptığı anları ise yürekleri sızlattı. Hadise, Onur Şener'in öldürülmesinin ardından sosyal medya hesabından isyan etti. İşte detaylar...