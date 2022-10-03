Hadise’den Onur Şener isyanı: Kabul edemiyorum istediğimiz tek şey…

HADİSE İLE YAPTIĞI DÜET ORTAYA ÇIKTI

Son olarak, katledilen Onur Şener'in, 9 yıl önce O Ses Türkiye yarışmasına katılarak şarkıcı Hadise ile düet yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Şener, 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştı.