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Haberler Galeri Hadise'den Onur Şener isyanı: Kabul edemiyorum istediğimiz tek şey…
Giriş Tarihi: 03.10.2022 14:36 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 15:39

Hadise'den Onur Şener isyanı: Kabul edemiyorum istediğimiz tek şey…

Ankara'da bir eğlence mekanında istek parçayı "bilmediği" için söyleyemeyen müzisyen Onur Şener, çıkışta uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. 1 çocuk babası Onur Şener'in katledilmesi ise Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Şener'in, 9 yıl önce O Ses Türkiye yarışmasına katılarak şarkıcı Hadise ile düet yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Şener'in Hadise ile düet yaptığı anları ise yürekleri sızlattı. Hadise, Onur Şener'in öldürülmesinin ardından sosyal medya hesabından isyan etti. İşte detaylar...

Hadise’den Onur Şener isyanı: Kabul edemiyorum istediğimiz tek şey…

Ankara'daki 'istek parça' cinayeti, Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Kentteki bir eğlence mekanında 3 kişi, istekte bulundukları parçayı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'e saldırdı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Şener hastanede hayatını kaybetti.

Hadise’den Onur Şener isyanı: Kabul edemiyorum istediğimiz tek şey…

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, hayatını kaybeden Onur Şener'in Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

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Hadise’den Onur Şener isyanı: Kabul edemiyorum istediğimiz tek şey…

ÜNLÜ İSİMLERDEN PEŞ PEŞE TEPKİ GELİYOR
Onur Şener'in sahne aldığı mekanın önünde öldürülmesi sanat camiasını da derinden etkiledi. Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile harekete geçen Haluk Levent, Şener'in çocuklarının tüm öğrenim masraflarını üstlendi.

Hadise’den Onur Şener isyanı: Kabul edemiyorum istediğimiz tek şey…

Aralarında Gülben Ergen, Mert Fırat, Gökhan Özoğuz ve Sevcan Orhan'ın bulunduğu ünlü isimler de genç müzisyenin öldürülmesine tepki gösterdi.

Hadise’den Onur Şener isyanı: Kabul edemiyorum istediğimiz tek şey…

HADİSE İLE YAPTIĞI DÜET ORTAYA ÇIKTI
Son olarak, katledilen Onur Şener'in, 9 yıl önce O Ses Türkiye yarışmasına katılarak şarkıcı Hadise ile düet yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Şener, 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştı.

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