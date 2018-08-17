Olmaz diyenlere inat 40 yaşından sonra anne olan ünlüler

1. Gwen Stefani

Rock'ın kraliçesi Gwen Stefani, üçüncü oğluApollo Bowie Flynn'ı dünyaya getirdiğinde 44 yaşındaydı.Us Weekly'y göre Stefani Apollo'nun doğumundan birkaç yıl önce, her şeyin bir nedeni olduğunu söyleyerek üçüncü bir çocuk sahibi olmaktan vazgeçmişti.