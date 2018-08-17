Olmaz diyenlere inat 40 yaşından sonra anne olan ünlüler

1. Gwen Stefani Rock'ın kraliçesi Gwen Stefani, üçüncü oğluApollo Bowie Flynn'ı dünyaya getirdiğinde 44 yaşındaydı.Us Weekly'y göre Stefani Apollo'nun doğumundan birkaç yıl önce, her şeyin bir nedeni olduğunu söyleyerek üçüncü bir çocuk sahibi olmaktan vazgeçmişti. 2. Janet Jackson Mayıs 2016'da, ET Online Janet Jackson'ın 50. doğum gününe sadece iki hafta kala ilk çocuğuna hamile olduğunu bildirdi. Hemen ardından Jackson'un kocası Wissam Al Mana ile bir aile kurmaya odaklanması nedeniyle dünya turunun ikinci ayağını ertelediği haberi çıktı. 3. Alanis Morisette Alanis Morisette, Şubat 2016'da kocasına sürpriz bir şarkı yazıp bunu web sitesine ekleyerek ikinci bebeğinin yolda olduğunu haber verdi. Us Weekly 23 Haziran 2016'da çiftin kızları Onyx'in doğduğunun duyurdu. 4. Rachel Zoe Rachel Zoe bir çocuk daha beklediğini duyurduğunda 42 yaşındaydı. İnternet sitesinde 'moda sezonunun kaosu içindeydik, bir çocuk daha beklememiz nedeniyle biraz ara vermek istedik' yazmıştı. 22 Aralık 2013 tarihinde ise oğlunun sağlıklı bir şekilde doğduğunu Twitter'dan duyurdu. 5. Halle Berry Halle Berry ilk çocuğu olan kızı Nahla'yı 41 yaşında doğurdu, oğlu Maceo'ya hamile kaldığında ise 46 yaşındaydı. Us Weekly'geriatrik hamilelik' hakkında Ellen Degeneres ile görüştüğünü bildirdi. 6. Kelly Preston Kelly Preston ve John Travolta oğulları Jett'i 16 yaşında kaybettikten sonra Preston'un 48 yaşındayken Benjamin'i doğurması ile çok sevindi. People yaptığı haberde, çiftin yeni çocuklarının doğumu ile havalara uçtuğunu bildirdi. 7. Eva Mendes Eva Mendes ve Ryan Gosling'in ikinci çocukların Amada Lee dünyaya geldiğinde Mendes 42 yaşındaydı.