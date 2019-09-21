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  • Ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu! İşte Neslican Tay’ın zorluklarla dolu yaşam mücadelesi

Ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu! İşte ’ın zorluklarla dolu yaşam mücadelesi

Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan hayatını kaybetti. Kısacık ömrüne koca hayatı sığdıran Neslican Tay bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen Neslican, tam bir savaşçıydı. Kendisini ' Demir Kadın' olarak tanımlıyordu. Dördündü kez yakalandığı kansere yenik düştü. hesabında 1.2 milyon takipçisi olan Neslican Tay zorluklarla dolu yaşam mücadelesini an be an paylaşıyordu. Ünlüler dünyasında taziye mesajları ise gelmeye devam ediyor. Verdiği mücadele karşısında milyonların gönlünde taht kuran Neslican, Bursa'da doğumludur. Rize'de ilköğretim ve lise eğitimi tamamlamıştır. 21 yaşındaki Neslican İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okurken puanı iyi olmasına rağmen hedefindeki okulu kazanabilmek için tekrar üniversiteye hazırlandı. Araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. İşte Neslican Tay'ın zorluklarla dolu yaşam mücadelesi…

Giriş Tarihi: 21.09.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 12:01
Ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu! İşte Neslican Tay’ın zorluklarla dolu yaşam mücadelesi

Kısacık ömrüne koca dünyayı sığdırmıştı . Dördüncü kez yakalandığı kanser onun peşini bir türlü bırakmadı. 21 yaşındaki Tay'ın bacağı, 2018 yılında tümör nedeniyle kesilmişti. Tedavi süreci devam ediyordu. Kimse ölümünün bu kadar yakın olacağını tahmin edemezdi. Kansere yenik düşen Neslican 21 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kansere karşı verdiği o çok güzel mücadeleyi ne yazık ki kaybeden Neslican Tay'ın ardından tüm Türkiye'yi duygulandıran paylaşımlar yapıldı. Neslican Tay, kısa bir süre önce de YouTube kanalında yaşadıklarını paylaşmaya başlamıştı.

Ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu! İşte Neslican Tay’ın zorluklarla dolu yaşam mücadelesi

İşte Neslican Tay'ın zorluklarla dolu yaşam mücadelesi hakkında merak edilenler…

Neslican Tay hayatını kaybetti! Türkiye onu kanser mücadelesiyle tanıdı!

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Ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu! İşte Neslican Tay’ın zorluklarla dolu yaşam mücadelesi

NESLİCAN TAY KİMDİR?

1998 yılında Bursa'da dünyaya gelen , üniversite yıllarına kadar Rize'de yaşamını sürdürmüştür.

Ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu! İşte Neslican Tay’ın zorluklarla dolu yaşam mücadelesi

Babası Manisalı, annesi Rizeli olan , Rize'de ilk ve ortaokul eğitimini tamamlamış ve Fen Lisesinden mezun olmuştur.

Ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu! İşte Neslican Tay’ın zorluklarla dolu yaşam mücadelesi

Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrenen , tedavi sürecine başlaması dolayısıyla eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

Ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu! İşte Neslican Tay’ın zorluklarla dolu yaşam mücadelesi

Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen , üniversite sınavına girdi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi almaya başladı.

Ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu! İşte Neslican Tay’ın zorluklarla dolu yaşam mücadelesi

2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine 'Demir Kadın' diyen , Ayşe Arman'a verdiği röportajda söylediği "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!" , "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana rol model oldu.

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