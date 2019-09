Ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu! İşte Neslican Tay’ın zorluklarla dolu yaşam mücadelesi

Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay hayatını kaybetti. Kısacık ömrüne koca hayatı sığdıran Neslican Tay bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen Neslican, tam bir savaşçıydı. Kendisini ' Demir Kadın' olarak tanımlıyordu. Dördündü kez yakalandığı kansere yenik düştü. Sosyal medya hesabında 1.2 milyon takipçisi olan Neslican Tay zorluklarla dolu yaşam mücadelesini an be an paylaşıyordu. Ünlüler dünyasında taziye mesajları ise gelmeye devam ediyor. Verdiği mücadele karşısında milyonların gönlünde taht kuran Neslican, Bursa'da doğumludur. Rize'de ilköğretim ve lise eğitimi tamamlamıştır. 21 yaşındaki Neslican İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okurken puanı iyi olmasına rağmen hedefindeki okulu kazanabilmek için tekrar üniversiteye hazırlandı. Araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. İşte Neslican Tay'ın zorluklarla dolu yaşam mücadelesi…