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Haberler Galeri Ömer dizisinin yakışıklısı Selahattin Paşalı minik kızı Pera ile gezmede! Selahattin Paşalı'nın fenomen eşi güzelliğiyle "Yerli Barbara Palvin" dedirtmişti...
Giriş Tarihi: 17.01.2023 06:30 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 06:33

Ömer dizisinin yakışıklısı Selahattin Paşalı minik kızı Pera ile gezmede! Selahattin Paşalı'nın fenomen eşi güzelliğiyle "Yerli Barbara Palvin" dedirtmişti...

Yakışıklı oyuncu Selahattin Paşalı, Aşk 101 dizisindeki Osman karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Son olarak 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinde rol alan Selahattin Paşalı, Ömer dizisiyle ekranlara döndü. Özel hayatı ile merak edilen Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Selahattin Paşalı ile fenomen eşi Lara Tümer geçtiğimiz aylarda kızları Leyla Pera'yı kucaklarını almıştı. Mutlu evliliğiyle parmakla gösterilen Selahattin Paşalı'nın eşi Lara, güzelliğiyle adeta hayran bıraktı. Takipçileri Lara Tümer Paşalı'yı dünyaca ünlü manken Barbara Palvin'e benzetti. Son olarak eşi ile yorgun hallerini paylaşan Lara Tümer Paşalı'ya yorum yağmıştı. Selahattin Paşalı'nın kızı Leyla Pera ile baba-kız gezme pozu ise beğeni topladı. Her türlü rolün üstesinden gelen Selahattin Paşalı'ya babalık da çok yakıştı.

Ömer dizisinin yakışıklısı Selahattin Paşalı minik kızı Pera ile gezmede! Selahattin Paşalı’nın fenomen eşi güzelliğiyle Yerli Barbara Palvin dedirtmişti...

Yakışıklı oyuncu Selahattin Paşalı, Aşk 101 dizisindeki Osman karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Son olarak Hazal Kaya ile 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinde rol alan Selahattin Paşalı, yeni dizisi Ömer ile seyirci karşısına çıktı.

Ömer dizisinin yakışıklısı Selahattin Paşalı minik kızı Pera ile gezmede! Selahattin Paşalı’nın fenomen eşi güzelliğiyle Yerli Barbara Palvin dedirtmişti...

Selahattin Paşalı, 7 aylık hamileyken sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da nikah masasına oturmuştu.

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Ömer dizisinin yakışıklısı Selahattin Paşalı minik kızı Pera ile gezmede! Selahattin Paşalı’nın fenomen eşi güzelliğiyle Yerli Barbara Palvin dedirtmişti...

Bodrum'da dünyaevine giren çiftin, nikahından fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmıştı.

Ömer dizisinin yakışıklısı Selahattin Paşalı minik kızı Pera ile gezmede! Selahattin Paşalı’nın fenomen eşi güzelliğiyle Yerli Barbara Palvin dedirtmişti...

Ünlü çift aynı yıl ilk kızları Leyla Pera'yı 1 Temmuz'da kucaklarına almıştı.

Ömer dizisinin yakışıklısı Selahattin Paşalı minik kızı Pera ile gezmede! Selahattin Paşalı’nın fenomen eşi güzelliğiyle Yerli Barbara Palvin dedirtmişti...

Mutlu evliliğiyle parmakla gösterilen yakışıklı oyuncu Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Paşalı güzelliğiyle mest etti.

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