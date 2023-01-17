Ömer dizisinin yakışıklısı Selahattin Paşalı minik kızı Pera ile gezmede! Selahattin Paşalı'nın fenomen eşi güzelliğiyle "Yerli Barbara Palvin" dedirtmişti...

Yakışıklı oyuncu Selahattin Paşalı, Aşk 101 dizisindeki Osman karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Son olarak 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinde rol alan Selahattin Paşalı, Ömer dizisiyle ekranlara döndü. Özel hayatı ile merak edilen Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Selahattin Paşalı ile fenomen eşi Lara Tümer geçtiğimiz aylarda kızları Leyla Pera'yı kucaklarını almıştı. Mutlu evliliğiyle parmakla gösterilen Selahattin Paşalı'nın eşi Lara, güzelliğiyle adeta hayran bıraktı. Takipçileri Lara Tümer Paşalı'yı dünyaca ünlü manken Barbara Palvin'e benzetti. Son olarak eşi ile yorgun hallerini paylaşan Lara Tümer Paşalı'ya yorum yağmıştı. Selahattin Paşalı'nın kızı Leyla Pera ile baba-kız gezme pozu ise beğeni topladı. Her türlü rolün üstesinden gelen Selahattin Paşalı'ya babalık da çok yakıştı.