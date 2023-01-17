Ömer dizisinin yakışıklısı Selahattin Paşalı minik kızı Pera ile gezmede! Selahattin Paşalı'nın fenomen eşi güzelliğiyle "Yerli Barbara Palvin" dedirtmişti...

Yakışıklı oyuncu Selahattin Paşalı, Aşk 101 dizisindeki Osman karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Son olarak Hazal Kaya ile 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinde rol alan Selahattin Paşalı, yeni dizisi Ömer ile seyirci karşısına çıktı.