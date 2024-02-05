Giriş Tarihi: 05.02.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
09:43
Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı'nın fenomen eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! "Yerli Barbara Palvin"
Aşk 101 dizisindeki Osman karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisiyle şöhretine şöhret kattı. 34 yaşındaki oyuncu şimdilerde Ömer dizisinde boy gösteriyor. Kariyeri kadar özel hayatıtyla da adından söz ettiriyor. Paşalı, 7 aylık hamile sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da nikah masasına oturduktan sonra Leyla Pera adını verdikleri ilk kızlarını kucaklarını almıştı. Mutlu evliliğiyle parmakla gösterilen Selahattin Paşalı'nın eşi Lara, güzelliğiyle adeta hayran bıraktı. Takipçileri Lara Paşalı'yı dünyaca ünlü manken Barbara Palvin'e benzetti.