Giriş Tarihi: 04.05.2021 09:49Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 14:33
Ömer Gezen'den boşanan Bircan Bali'ye sosyal medyada mesaj yağıyor! İşte Bircan Bali'nin gündemi sallayan itirafı!
"Söylemezsem Olmaz" programında sunuculuk yapan Bircan Bali, Eylül 2019'da avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturmuştu. Çift, Ağustos 2020'de kızları Saygı Karen'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Evliliklerinin başından beri boşanma iddiaları ortaya atılan Bircan Bali ve Ömer Gezen, her seferinde bu iddiaları yalanlasa da mart ayında yollarını ayırdı. Bircan Bali, boşandıktan sonra ilk kez eski partneri Ece Erken'in Youtube kanalında konuştu. Bali, "Mavi tıklılar, oyuncular DM'den yazıyor" sözleriyle dikkat çekti.