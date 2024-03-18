Giriş Tarihi: 18.03.2024 14:42
Ömer’in İmam Reşat’ı Barış Falay’ın oyuncu eşini ilk kez duyan şaşkınlığını gizleyemedi! Barış Falay hayranları şoke oldu!
Aliye dizisi ile dizi sektörüne adım atan oyuncu Barış Falay, ardından Ezel'de "Kerpeten Ali" karakteriyle özdeşleşmişti. Barış Falay, Medcezir, Paramparça, Menajerimi Ara gibi dizilerde de rol aldı. Şimdilerde "Ömer" dizisiyle ekranlarda olan Barış Falay, performansı ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Barış Falay'a dair bilgileri araştıranlar hakkındaki gerçek ile şaşkınlıklarını gizleyemedi. 2006 yılında kendi gibi oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk defa duyanlar ise çok şaşırdı. İşte merak edenler için Ömer'in İmam Reşat'ı Barış Falay'ın eşi Esra Ronabahar ile sosyal medya paylaşımları…