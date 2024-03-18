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Haberler Galeri Ömer’in İmam Reşat’ı Barış Falay’ın oyuncu eşini ilk kez duyan şaşkınlığını gizleyemedi! Barış Falay hayranları şoke oldu!
Giriş Tarihi: 18.03.2024 14:42

Ömer’in İmam Reşat’ı Barış Falay’ın oyuncu eşini ilk kez duyan şaşkınlığını gizleyemedi! Barış Falay hayranları şoke oldu!

Aliye dizisi ile dizi sektörüne adım atan oyuncu Barış Falay, ardından Ezel'de "Kerpeten Ali" karakteriyle özdeşleşmişti. Barış Falay, Medcezir, Paramparça, Menajerimi Ara gibi dizilerde de rol aldı. Şimdilerde "Ömer" dizisiyle ekranlarda olan Barış Falay, performansı ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Barış Falay'a dair bilgileri araştıranlar hakkındaki gerçek ile şaşkınlıklarını gizleyemedi. 2006 yılında kendi gibi oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk defa duyanlar ise çok şaşırdı. İşte merak edenler için Ömer'in İmam Reşat'ı Barış Falay'ın eşi Esra Ronabahar ile sosyal medya paylaşımları…

Ömer’in İmam Reşat’ı Barış Falay’ın oyuncu eşini ilk kez duyan şaşkınlığını gizleyemedi! Barış Falay hayranları şoke oldu!

Ünlü oyuncu Barış Falay, son olarak "Ömer" dizisindeki performansıyla dikkat çekerken, özel hayatı da gündeme geldi.

Ömer’in İmam Reşat’ı Barış Falay’ın oyuncu eşini ilk kez duyan şaşkınlığını gizleyemedi! Barış Falay hayranları şoke oldu!

Sanat camiasının örnek çiftlerin olan Esra Ronabar ve Barış Falay, gözlerden uzak sakin bir hayat tercih eden ünlü çiftlerden.

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Ömer’in İmam Reşat’ı Barış Falay’ın oyuncu eşini ilk kez duyan şaşkınlığını gizleyemedi! Barış Falay hayranları şoke oldu!

Barış Falay, başarılı oyunculuğu ile sosyal medyada kendinden söz ettirdi.

Ömer’in İmam Reşat’ı Barış Falay’ın oyuncu eşini ilk kez duyan şaşkınlığını gizleyemedi! Barış Falay hayranları şoke oldu!

Falay'ın 17 yıldır aynı yastığa baş koyduğu isim ise ilk defa öğrenenleri çok şaşırttı. Eşi de kendisi kadar ünlü.

Ömer’in İmam Reşat’ı Barış Falay’ın oyuncu eşini ilk kez duyan şaşkınlığını gizleyemedi! Barış Falay hayranları şoke oldu!

Barış Falay, 2006 yılında kendi gibi oyuncu olan Esra Ronabar ile dünya evine girdi.

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