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Haberler Galeri Ömer’in Reşat’ı Barış Falay’ın gerçek hayatta çok ünlü bir oyuncu ile evli olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya çalkalandı! Ünlü çift ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 10.01.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 11:27

Ömer’in Reşat’ı Barış Falay’ın gerçek hayatta çok ünlü bir oyuncu ile evli olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya çalkalandı! Ünlü çift ilgi odağı oldu!

Ünlü oyuncu Barış Falay, dizi sektöründeki ilk çıkışını Aliye dizisiyle yaptı. Ardından Ezel'de "Kerpeten Ali" karakteriyle özdeşleşen Falay, Medcezir, Paramparça, Menajerimi Ara gibi dizilerde de rol aldı. Şimdilerde "Ömer" dizisiyle ekranlarda olan Barış Falay, performansı ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Barış Falay'a dair bilgileri araştıranlar hakkındaki gerçek karşısına donup kalıyor. 2006 yılında kendi gibi oyuncu olan Esra Ronabahar ile dünya evine giren başarılı oyuncu 2009 yılında oğlu Mavi Rüzgar'ın doğumuyla baba olmanın heyecanını yaşadı. İki ünlü isimin evli olduğunu duyanlar ise çok şaşırıyor. Zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlar yapan ünlü çift ilgi ile takip ediliyor. İşte merak edenler için Esra Ronabar ile Barış Falay'ın yaptığı sosyal medya paylaşımları…

Ömer’in Reşat’ı Barış Falay’ın gerçek hayatta çok ünlü bir oyuncu ile evli olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya çalkalandı! Ünlü çift ilgi odağı oldu!

Sanat camiasının örnek çiftlerin olan Esra Ronabar ve Barış Falay, gözlerden uzak sakin bir hayat tercih eden ünlü çiftlerden. Ünlü oyuncu Barış Falay, son olarak "Ömer" dizisindeki performansıyla dikkat çekerken, özel hayatı da gündeme geldi.

Ömer’in Reşat’ı Barış Falay’ın gerçek hayatta çok ünlü bir oyuncu ile evli olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya çalkalandı! Ünlü çift ilgi odağı oldu!

Barış Falay, başarılı oyunculuğu ile sosyal medyada kendinden söz ettirdi.

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Ömer’in Reşat’ı Barış Falay’ın gerçek hayatta çok ünlü bir oyuncu ile evli olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya çalkalandı! Ünlü çift ilgi odağı oldu!

Falay'ın 17 yıldır aynı yastığa baş koyduğu isim, ünlü oyuncu çıktı.

Ömer’in Reşat’ı Barış Falay’ın gerçek hayatta çok ünlü bir oyuncu ile evli olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya çalkalandı! Ünlü çift ilgi odağı oldu!

Barış Falay, 2006 yılında kendi gibi oyuncu olan Esra Ronabar ile dünya evine girdi.

Ömer’in Reşat’ı Barış Falay’ın gerçek hayatta çok ünlü bir oyuncu ile evli olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya çalkalandı! Ünlü çift ilgi odağı oldu!

Güzel oyuncu Esra Ronabar 2009 yılında oğlu Mavi Rüzgar'ı dünyaya getirerek mutlu evliliğini taçlandırdı.

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