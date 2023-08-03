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Haberler Galeri Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz ama... Aşkın Nur Yengi ile nostaljik paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı!
Giriş Tarihi: 03.08.2023 13:48 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 13:54

Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz ama... Aşkın Nur Yengi ile nostaljik paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı!

Şarkılarıyla ismini geniş bir kitleye duyuran Mabel Matiz nostaljik paylaşımı ile hayranlarını gençlik yıllarına götürdü. Antidepresan şarkısıyla gönüllere taht kuran Mabel Matiz'i Instagram'da 1.2 milyon kişi takip ediyor. Pop yıldızı Mabel Matiz son olrak sosyal medya hesabından yıllar önce Aşkın Nur Yengi'den imza aldığı kareyi paylaşarak kendisi ile ilgili birçok kişinin bilmediği bir gerçeği paylaştı. Hepimiz onu Mabel Matiz olarak tanıdık ama şarkıcının gerçek ismi bakın neymiş... İşte 19 yaşındaki Mabel Matiz'in Aşkın Nur Yengi anısı...

Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz ama... Aşkın Nur Yengi ile nostaljik paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı!

Son dönemin popüler isimlerinden olan Mabel Matiz, şarkıları ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Hakkındaki gerçekle şaşırtan Mabel Matiz paylaşımı ile ilgi odağı oldu...

Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz ama... Aşkın Nur Yengi ile nostaljik paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı!

Antidepresan şarkısıyla gönüllere taht kuran Mabel Matiz'in sosyal medyada gündem oldu.

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Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz ama... Aşkın Nur Yengi ile nostaljik paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı!

Şarkılarıyla ismini geniş bir kitleye duyuran Mabel Matiz nostaljik paylaşımı ile hayranlarını gençlik yıllarına götürdü.

Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz ama... Aşkın Nur Yengi ile nostaljik paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı!

Ekranlardan tanıdığımız birbirinden ünlü sanatçıların gerçek adlarını öğrenince çok şaşıracaksınız. Kiminin sahne adı, kiminin kulaklara kazınmış lakabı… Hepsini bir kenara bırakın. İşte merak ettiğiniz gerçek isimleri...

Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz ama... Aşkın Nur Yengi ile nostaljik paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı!

Antidepresan şarkısıyla gönüllere taht kuran Mabel Matiz'i Instagram'da 1.2 milyon kişi takip ediyor.

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