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Haberler Galeri Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz… Gerçeği duyan şoke oluyor
Giriş Tarihi: 17.09.2021 06:41 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 06:42

Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz… Gerçeği duyan şoke oluyor

Birçok ünlü şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Sahneden podyuma, televizyondan sinemaya, işte ünlülerin gerçek adları. Son dönemin popüler isimlerinden olan Mabel Matiz, şarkıları ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sarışın, Öyle Kolaysa, Gel, Yaşım Çocuk gibi şarkılarıyla ismini geniş bir kitleye duyuran Mabel Matiz'in hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Fakültesi'nden mezun olan şarkıcı Mabel Matiz, sosyal medya hesabından 2005 yılında öğrenciyken konakladığı Edirnekapı Öğrenci Yurdu'nda çekilen bir fotoğrafını yayınladı. İşte birçok kişinin merak ettiği Mabel Matiz'in gerçek ismi.

Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz… Gerçeği duyan şoke oluyor

Mabel Matiz 2005 yılında öğrencilik zamanlarında konakladığı Edirnekapı Öğrenci Yurdu'nda çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz… Gerçeği duyan şoke oluyor

Matiz, gönderisine, "Fotoğrafta kendi şarkılarını henüz yazmaya başlamış bir Mabel, yurt bahçesinde kankalarına çalıp, söylüyor…" notunu düştü.

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Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz… Gerçeği duyan şoke oluyor

Ünlü şarkıcı, Duman grubuna ait "Kırmış Kalbini" şarkısının şu sözlerini de paylaşımına ekledi;

"Yolun ardına bakmadık

Yorulmadık

Bak hâlâ burdayız

Belki delirdik, de belirdik

Bak hâlâ burdayız

Biz neler içtik, neler yedik

Bak hâlâ burdayız

Sen hiç üzülme, hiç ağlama

Bak hâlâ burdayız…"

Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz… Gerçeği duyan şoke oluyor
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Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz… Gerçeği duyan şoke oluyor
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