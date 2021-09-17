Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz… Gerçeği duyan şoke oluyor

Birçok ünlü şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Sahneden podyuma, televizyondan sinemaya, işte ünlülerin gerçek adları. Son dönemin popüler isimlerinden olan Mabel Matiz, şarkıları ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sarışın, Öyle Kolaysa, Gel, Yaşım Çocuk gibi şarkılarıyla ismini geniş bir kitleye duyuran Mabel Matiz'in hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Fakültesi'nden mezun olan şarkıcı Mabel Matiz, sosyal medya hesabından 2005 yılında öğrenciyken konakladığı Edirnekapı Öğrenci Yurdu'nda çekilen bir fotoğrafını yayınladı. İşte birçok kişinin merak ettiği Mabel Matiz'in gerçek ismi.