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  • Onu Obayana karakteri ile tanımıştık... Max Bendo'nun son hali şaşırttı

Onu karakteri ile tanımıştık... 'nun son hali şaşırttı

Hepimiz onu Türk dizilerindeki sevimli siyahi oyuncu olarak tanıdık. Bir süredir ekranlarda görünmeyen bildiğimiz adıyla da şimdilerde çeşitli projelerde görülüyor.

Giriş Tarihi: 06.09.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 11:03
Onu Obayana karakteri ile tanımıştık... Max Bendo'nun son hali şaşırttı

İşte 'nun son hali!

Onu Obayana karakteri ile tanımıştık... Max Bendo'nun son hali şaşırttı

En Son Babalar Duyar ve Akasya Durağı'ndan tanıdığımız herkesi şaşırttı.

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Onu Obayana karakteri ile tanımıştık... Max Bendo'nun son hali şaşırttı

Önce Rafi Maranga rolüyle En Son Babalar Duyar'da oyunculuğa başlayan Bendo, daha sonra Akasya Durağı'nda Dilek'in sevgilisi rolünü canlandırdı.

Onu Obayana karakteri ile tanımıştık... Max Bendo'nun son hali şaşırttı

Kariyerine devam eden Kenyalı oyuncu, çeşitli projelerde yer alıyor.

Onu Obayana karakteri ile tanımıştık... Max Bendo'nun son hali şaşırttı
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Onu Obayana karakteri ile tanımıştık... Max Bendo'nun son hali şaşırttı
Onu Obayana karakteri ile tanımıştık... Max Bendo'nun son hali şaşırttı

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