Onu Obayana karakteri ile tanımıştık... Max Bendo'nun son hali şaşırttı

Hepimiz onu Türk dizilerindeki sevimli siyahi oyuncu olarak tanıdık. Bir süredir ekranlarda görünmeyen Max Bendo bildiğimiz adıyla da Obayana şimdilerde çeşitli projelerde görülüyor. İşte Max Bendo'nun son hali! En Son Babalar Duyar ve Akasya Durağı'ndan tanıdığımız Max Bendo herkesi şaşırttı. Önce Rafi Maranga rolüyle En Son Babalar Duyar'da oyunculuğa başlayan Bendo, daha sonra Akasya Durağı'nda Dilek'in sevgilisi Obayana rolünü canlandırdı. Kariyerine devam eden Kenyalı oyuncu, çeşitli projelerde yer alıyor. Kibar Feyzo filminde mahkeme salonunu bilmeyen yoktur.