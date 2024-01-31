Giriş Tarihi: 31.01.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
14:05
Onu şarkıcı olarak tanıdık… BBG Tarık’ın yeni hayatı ve yeni mesleği şoke etti!
52 yaşındaki BBG Tarık, bakın şimdi ne yapıyor? Tarık Ata Şimşek, sosyal medya gündem oldu. Şimdi herkes onun yeni hayatını konuşuyor… Bir döneme damga vuran BBG Tarık yıllar sonra ortaya çıktı. 'Biri Bizi Gözetliyor' yarışmasıyla büyük bir şöhret yakalayan BBG Tarık'ın artık gözlerden uzak sakin bir hayatı var. 'Of Deli Gönül' şarkısıyla hafızalara kazınan Tarık Ata Şimşek şimdilerde Bodrum'da yaşıyor. 10 yıldır sahnelerden uzak yaşayan ünlü şarkıcının yeni mesleği duyanları adeta şoke etti. İşte BBG Tarık'ın son hali, yeni hayatı ve şaşırtan yeni işi…