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Haberler Galeri Onu şarkıcı olarak tanıdık… BBG Tarık’ın yeni hayatı ve yeni mesleği şoke etti!
Giriş Tarihi: 31.01.2024 14:04 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 14:05

Onu şarkıcı olarak tanıdık… BBG Tarık’ın yeni hayatı ve yeni mesleği şoke etti!

52 yaşındaki BBG Tarık, bakın şimdi ne yapıyor? Tarık Ata Şimşek, sosyal medya gündem oldu. Şimdi herkes onun yeni hayatını konuşuyor… Bir döneme damga vuran BBG Tarık yıllar sonra ortaya çıktı. 'Biri Bizi Gözetliyor' yarışmasıyla büyük bir şöhret yakalayan BBG Tarık'ın artık gözlerden uzak sakin bir hayatı var. 'Of Deli Gönül' şarkısıyla hafızalara kazınan Tarık Ata Şimşek şimdilerde Bodrum'da yaşıyor. 10 yıldır sahnelerden uzak yaşayan ünlü şarkıcının yeni mesleği duyanları adeta şoke etti. İşte BBG Tarık'ın son hali, yeni hayatı ve şaşırtan yeni işi…

Onu şarkıcı olarak tanıdık… BBG Tarık’ın yeni hayatı ve yeni mesleği şoke etti!

'Biri Bizi Gözetliyor' evinden tanınan Tarık Ata Şimşek şimdilerde ne yapıyor? 'Biri Bizi Gözetliyor' yarışmasında 'Of Deli Gönül' ile ünlenen BBG Tarık o dönem albüm çıkarmış ve kısa sürede büyük satış grafiği yakalamıştı. Rekor kırmıştı…

Onu şarkıcı olarak tanıdık… BBG Tarık’ın yeni hayatı ve yeni mesleği şoke etti!

1 milyondan fazla satarak adından söz ettiren Tarık verdiği bir röportajda da bu kadar büyük satış yapmasına rağmen albümden hiç para kazanamadığını belirtmişti…

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Onu şarkıcı olarak tanıdık… BBG Tarık’ın yeni hayatı ve yeni mesleği şoke etti!

'Biri Bizi Gözetliyor 'un en popüler yarışmacılarından biri olan BBG Tarık, pek çok yarışmacı gibi bir süre sonra gözlerden uzak yaşamaya başladı ve popülerliğini kaybetti.

Onu şarkıcı olarak tanıdık… BBG Tarık’ın yeni hayatı ve yeni mesleği şoke etti!

Mersin doğumlu olan 52 yaşındaki Tarık Ata Şimşek, yıllar sonra ortaya çıktı…

Onu şarkıcı olarak tanıdık… BBG Tarık’ın yeni hayatı ve yeni mesleği şoke etti!
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