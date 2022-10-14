Onur Büyüktopçu’dan şoke eden ‘Yemekteyiz’ itirafı: "Son bölüm hayatımın en mutlu günüydü!

-Yani ilk erkek oyuncu mu seçilir?
Bence öyle. Benim yaptığım işlerde de öyleydi. Bence öyle olmaması gerekiyor.
ERKEKLER, KADINLARDAN FAZLA KAZANIYOR
-Kadın-erkek eşitsizliğinin ücretler konusunda da geçerli olduğunu söylüyorlar…
Onu duydum. Evet var. Benim cast yaptığım işlerde de vardı. Erkekler kadınlardan biraz daha fazla kazanıyorlar. Şimdi tabii isim vermeyeyim. Zaten yıllar önce yapmıştım, en son Kiralık Aşk'ın castını yapmıştım bitirdim sonra. Bana göre bir iş değil cast direktörlüğü, çok meşakkatli ve enerji çalan bir iş. Çok zor bir iş. Bir karakter için 100 kişinin Audition'ını çektiğimi hatırlıyorum.
ŞU ANDA EKRANDA ÇOK UYUMSUZ ÇİFTLER VAR!
-Benim işlerim zaten ortada, çok ünlüyüm zaten tavırlarındaki kişilerin Audition vermek istemedikleri de oluyor değil mi?
Bazı oyuncular öyle. "Ben Audition çekmem, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben kaç tane iş yapmış bir insanım" diyor mesela. Ama ülkedeki algı şu; Audition vermek sanki birinin oyunculuğunu sorguluyormuş gibi. Aslında değil, Audition vermek yönetmenin ve yapımcının 'bu karakteri çıkarabilir mi, böyle bir enerji bana verebilir mi veya yanındaki oyuncuyla bir enerjisi olabilir mi?' üzerine kurulan bir şey. Yurtdışında mesela böyledir. Birçok oyuncu Audition olmadan bir yere alınmaz. Burada ama biraz ters algılanıyor. Bence Audition verilmeli ne olursa olsun.