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Haberler Galeri “Öptüm Seni Şeker” şarkısı dillere pelesenk olmuştu! 57 yaşındaki Bora Gencer'e yorum yağdı: İnsan hiç mi yaşlanmaz!
Giriş Tarihi: 08.04.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 11:06

Öptüm Seni Şeker” şarkısı dillere pelesenk olmuştu! 57 yaşındaki Bora Gencer'e yorum yağdı: İnsan hiç mi yaşlanmaz!

90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Bora Gencer, sosyal medyada gündem oldu. "Öptüm Seni Şeker" isimli ilk albümüyle gönüllere taht kurdu. Aysel Gürel ve Garo Mafyan imzalı "Öptüm Seni Şeker" adlı şarkı kısa zamanda sevildi. Uzun süren sessizliğin ardından yeni projesi gündeme gelen Bora Gencer'i görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Sunuculuk, oyunculuk, ses sanatçılığı gibi farklı yetenekleri bulunan Bora Gencer, objektiflerden uzak bir yaşam sürmeye devam ediyor. Caz piyanisti olan babası İlham Gencer'in de etkisiyle küçük yaşlarda müziğe ilgi duydu. Bora Gencer, için yıllar adeta durmuş gibi. Şimdilerde 57 yaşında olan Bora Gencer eski fit halinden hiçbir şey kaybetmemiş. Uzun süredir Bodrum'da yaşayan 90'ların sevilen sanatçısı Bora Gencer, Nişantaşı'nda görüntülendi. İşte Bora Gencer'in son hali...

EVREN ABDULLAHOĞLU
“Öptüm Seni Şeker” şarkısı dillere pelesenk olmuştu! 57 yaşındaki Bora Gencer’e yorum yağdı: İnsan hiç mi yaşlanmaz!

Bir döneme damgasını vuran şarkıcı Bora Gencer, yıllar sonra ortaya çıktı.Uzun süredir Bodrum'da yaşayan 90'ların sevilen sanatçısı Bora Gencer, Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni albümünde Barış Manço'nun 'Müsadenizle Çocuklar' adlı şarkısını yeniden cover'layan Gencer, bakın neler söyledi...

“Öptüm Seni Şeker” şarkısı dillere pelesenk olmuştu! 57 yaşındaki Bora Gencer’e yorum yağdı: İnsan hiç mi yaşlanmaz!

Ünlü sanatçıyı satış yaparken görenler gözlerine inanamadı.

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“Öptüm Seni Şeker” şarkısı dillere pelesenk olmuştu! 57 yaşındaki Bora Gencer’e yorum yağdı: İnsan hiç mi yaşlanmaz!

Bora Gencer, 90'lı yıllarda döneme damgasını vurmuş bir şarkıcıydı.

“Öptüm Seni Şeker” şarkısı dillere pelesenk olmuştu! 57 yaşındaki Bora Gencer’e yorum yağdı: İnsan hiç mi yaşlanmaz!

BORA GENCER: GEREKİRSE PAZARCILIK YAPARIM

'Bomonti'de pazar tezgahı açtı' haberleri ile gündeme gelen Bora Gencer, "Yeğenim orada stant kurmuştu, onu ziyaret etmiştim. Ben utanmam böyle şeylerden" demişti.

“Öptüm Seni Şeker” şarkısı dillere pelesenk olmuştu! 57 yaşındaki Bora Gencer’e yorum yağdı: İnsan hiç mi yaşlanmaz!

57 yaşındaki ünlü isim, "Koronavirüs nedeniyle eğlence sektörü zor durumda. Bu iş böyle devam ederse, ekmek parası için pazara da çıkarım, simit de satarım" ifadelerini kullanmıştı.

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