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Haberler Galeri “Öptüm Seni Şeker” şarkısıyla gönülleri fethetmişti! 58 yaşındaki Bora Gencer görenleri şaşırttı!
Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 10:16

Öptüm Seni Şeker” şarkısıyla gönülleri fethetmişti! 58 yaşındaki Bora Gencer görenleri şaşırttı!

Uzun süredir Bodrum'da yaşayan 90'ların sevilen sanatçısı Bora Gencer, Nişantaşı'nda görüntülendi. 90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Bora Gencer, sosyal medyada gündem oldu. "Öptüm Seni Şeker" isimli ilk albümüyle gönüllere taht kurdu. Aysel Gürel ve Garo Mafyan imzalı "Öptüm Seni Şeker" adlı şarkı kısa zamanda sevildi. Uzun süren sessizliğin ardından yeni projesi gündeme gelen Bora Gencer'i görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Sunuculuk, oyunculuk, ses sanatçılığı gibi farklı yetenekleri bulunan Bora Gencer, objektiflerden uzak bir yaşam sürmeye devam ediyor. Caz piyanisti olan babası İlham Gencer'in de etkisiyle küçük yaşlarda müziğe ilgi duydu. Bora Gencer, için yıllar adeta durmuş gibi. Şimdilerde 58 yaşında olan Bora Gencer eski fit halinden hiçbir şey kaybetmemiş. İşte Bora Gencer'in son hali...

“Öptüm Seni Şeker” şarkısıyla gönülleri fethetmişti! 58 yaşındaki Bora Gencer görenleri şaşırttı!

Bir döneme damgasını vuran şarkıcı Bora Gencer, yıllar sonra ortaya çıktı.Uzun süredir Bodrum'da yaşayan 90'ların sevilen sanatçısı Bora Gencer, Nişantaşı'nda görüntülendi. Caz piyanisti İlham Gencer'in oğlu Bora Gencer, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

“Öptüm Seni Şeker” şarkısıyla gönülleri fethetmişti! 58 yaşındaki Bora Gencer görenleri şaşırttı!

"İNŞALLAH ÜLKE OLARAK KÖTÜ HABER ALMAYIZ"

Şarkıcı, "Hayat orada çok güzel. 9 Mart'ta Bodrum'da festivalde şarkı söyleyeceğim. Yılbaşı akşamı yapacaktık, şehitler olunca erteledik. Daha sonra 14 Şubat'ta olacaktı festival ama Erzincan'dan kötü haber aldık. Bu defa 9 Mart'a karar kılındı. İnşallah ülke olarak kötü haber almayız" dedi.

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“Öptüm Seni Şeker” şarkısıyla gönülleri fethetmişti! 58 yaşındaki Bora Gencer görenleri şaşırttı!

Bora Gencer, 90'lı yıllarda döneme damgasını vurmuş bir şarkıcıydı.

“Öptüm Seni Şeker” şarkısıyla gönülleri fethetmişti! 58 yaşındaki Bora Gencer görenleri şaşırttı!

"ALMANYA'DA AMELİYAT OLDUM"

Almanya'da ameliyat olduğunu belirten sanatçı, "Ben kendimi her zaman Atamızın dediği gibi Türk doktorlara emanet ediyorum.

“Öptüm Seni Şeker” şarkısıyla gönülleri fethetmişti! 58 yaşındaki Bora Gencer görenleri şaşırttı!

Henüz Türkiye'de olmayan çok farklı bir sistemle ameliyat oldum. Aslında bir kobayım ben. Ünlü olarak yurt dışında ilk kişiyim. Prostat ilgili operasyondu. Ondan dolayı zayıflamış olabilirim" diye konuştu.

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