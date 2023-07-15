Orhan Gencebay tekneden düştü! Acılar içinde hastaneye kaldırıldı... Orhan Gencebay’ın sağlık durumu nasıl?

Giriş Tarihi: 15.07.2023 08:21
Güncelleme Tarihi: 15.07.2023
08:27
SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ: Orhan Gencebay talihsiz kaza sonucu hastanelik oldu! Usta sanatçı Orhan Gencebay, birkaç gün önce, eşi Sevim Emre'yle birlikte Anadoluhisarı'ndaki bir restorana yemeğe gitti. Gece sonunda restoranın teknesiyle Baltalimanı'ndaki yalı dairelerine bırakılmak istenen Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin başına talihsiz bir kaza geldi. Orhan Gencebay tekneden düştü. Acılar içinde hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...