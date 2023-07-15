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Haberler Galeri Orhan Gencebay tekneden düştü! Acılar içinde hastaneye kaldırıldı... Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 15.07.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 08:27

Orhan Gencebay tekneden düştü! Acılar içinde hastaneye kaldırıldı... Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nasıl?

SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ: Orhan Gencebay talihsiz kaza sonucu hastanelik oldu! Usta sanatçı Orhan Gencebay, birkaç gün önce, eşi Sevim Emre'yle birlikte Anadoluhisarı'ndaki bir restorana yemeğe gitti. Gece sonunda restoranın teknesiyle Baltalimanı'ndaki yalı dairelerine bırakılmak istenen Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin başına talihsiz bir kaza geldi. Orhan Gencebay tekneden düştü. Acılar içinde hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

Orhan Gencebay tekneden düştü! Acılar içinde hastaneye kaldırıldı... Orhan Gencebay’ın sağlık durumu nasıl?

78 yaşındaki usta Sanatçı Orhan Gencebay'ın büyük bir kaza atlattığı ortaya çıktı. Tekneden düşen Orhan Gencebay hastanelik oldu!

Orhan Gencebay tekneden düştü! Acılar içinde hastaneye kaldırıldı... Orhan Gencebay’ın sağlık durumu nasıl?

Gazeteci Bilal Özcan'ın haberine göre; Usta sanatçı Orhan Gencebay, birkaç gün önce, eşi Sevim Emre'yle birlikte Anadoluhisarı'ndaki bir restorana yemeğe gitti.

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Orhan Gencebay tekneden düştü! Acılar içinde hastaneye kaldırıldı... Orhan Gencebay’ın sağlık durumu nasıl?

Gece sonunda restoranın teknesiyle Baltalimanı'ndaki yalı dairelerine bırakılmak istenen Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin başına talihsiz bir kaza geldi.

Orhan Gencebay tekneden düştü! Acılar içinde hastaneye kaldırıldı... Orhan Gencebay’ın sağlık durumu nasıl?

Ünlü çift yemekten sonra, Boğaziçi'nin kıyısındaki restoranın teknesiyle, evlerine doğru yola çıktı.

Orhan Gencebay tekneden düştü! Acılar içinde hastaneye kaldırıldı... Orhan Gencebay’ın sağlık durumu nasıl?

Tekne, Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin Baltalimanı'ndaki yalı dairelerinin iskelesine yanaştı.

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