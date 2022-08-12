Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den zaman yolculuğu! Usta oyuncunun mayolu paylaşımına Demet Akalın’dan olay yorum!

Giriş Tarihi: 12.08.2022 10:38 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 10:40

Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın 78 yaşındaki eşi Sevim Emre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. Sevim Emre'nin son paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü. Usta sanatçının tbt'si sosyal medyada kısa sürede trend oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan usta oyuncu Sevim Emre külotlu çorabının üzerine giydiği çizgili bodysiyle yıllar önce verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Eski Türkiye Güzeli ve oyuncu olan Sevim Emre'yi görenler tanıyamadı. Demet Akalın'ın Emre'ye yaptığı olay yorum ise çok konuşuldu.