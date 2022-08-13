Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den zaman yolculuğu! Mavi çizgili mayosuyla paylaşım yaptı Demet Akalın’dan olay yorum geldi!
Giriş Tarihi: 13.08.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 07:01

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den zaman yolculuğu! Mavi çizgili mayosuyla paylaşım yaptı Demet Akalın’dan olay yorum geldi!

Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın 78 yaşındaki eşi Sevim Emre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. Sevim Emre'nin son paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü. Usta sanatçının tbt'si sosyal medyada kısa sürede trend oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan usta oyuncu Sevim Emre külotlu çorabının üzerine giydiği çizgili bodysiyle yıllar önce verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Eski Türkiye Güzeli ve oyuncu olan Sevim Emre'yi görenler tanıyamadı. Demet Akalın'ın Emre'ye yaptığı olay yorum ise çok konuşuldu.

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den zaman yolculuğu! Mavi çizgili mayosuyla paylaşım yaptı Demet Akalın’dan olay yorum geldi!

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'nin son paylaşımı olay oldu.

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den zaman yolculuğu! Mavi çizgili mayosuyla paylaşım yaptı Demet Akalın’dan olay yorum geldi!

1974 yılından beri Orhan Gencebay ile mutlu bir evlilik sürdüren Sevim Emre'nin son paylaşımını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den zaman yolculuğu! Mavi çizgili mayosuyla paylaşım yaptı Demet Akalın’dan olay yorum geldi!

Sevim Emre gençlik fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı.

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den zaman yolculuğu! Mavi çizgili mayosuyla paylaşım yaptı Demet Akalın’dan olay yorum geldi!

78 yaşındaki eşi Sevim Emre, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında.

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den zaman yolculuğu! Mavi çizgili mayosuyla paylaşım yaptı Demet Akalın’dan olay yorum geldi!

Hayatına dair sık sık paylaşım yapan Sevim Emre'nin son paylaşımı gündem oldu.

SON DAKİKA