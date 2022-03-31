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Haberler Galeri Ormanda tecavüz davasında flaş gelişme! Miss Turkey güzeli Dilara Kurşun ile eski sevgilisi hakim karşısına çıktı!
Giriş Tarihi: 31.03.2022 13:26 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 13:32

Ormanda tecavüz davasında flaş gelişme! Miss Turkey güzeli Dilara Kurşun ile eski sevgilisi hakim karşısına çıktı!

2016 Miss Turkey yarışmasına katılan modell Dilara Kurşun, geçtiğimiz Haziran ayında eski sevgilisi tarafından Kumköy'de darp edilerek cinsel istismara maruz kalıp kaçarak Tufan Kılıç'ı ihbar etti. Dilara Kurşun ve eski sevgilisi Ağır Ceza mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Model Dilara Kurşun "Tufan orda alkol almaya başladı. Havanın soğuk olması ve karanlık olması nedeniyle oradan ayrılmak istediğimi söyledim. Bana bağırarak 'sana yaranılmıyor, sen benimsin' gibi sözler söyleyerek bağırmaya başladı. Saçlarımdan ve boynumdan tutup öpmeye çalıştı. Bir yandan üstümdeki kıyafetleri çıkartmaya çalışıyordu. Benimle cinsel ilişkiye girmek istediğini düşündüm'' dedi. İşte cinsel istismar davasının gelişmeleri...

DİLEK YAMAN DEMİR
Ormanda tecavüz davasında flaş gelişme! Miss Turkey güzeli Dilara Kurşun ile eski sevgilisi hakim karşısına çıktı!

Son dakika haberi: 25 yaşındaki ünlü model Dilara Kurşun, 28 yaşındaki Tufan Kılıç'la birlikteydi. Çift geçtiğimiz Mayıs ayında ilişkilerini bitirme kararı aldı. İddiaya göre Kılıç, Kurşun'dan ayrılmak istemiyordu. Tufan Kılıç, 16 Haziran günü akşam saatlerinde yeniden eski sevgilisini aradı.

Ormanda tecavüz davasında flaş gelişme! Miss Turkey güzeli Dilara Kurşun ile eski sevgilisi hakim karşısına çıktı!

Yıl dönümleri olduğunun ve buluşmak istediğini söyleyen genç adam, teklifini reddeden Kurşun'u tehdit etmeye başladı. Dilara Kurşun'u aldıktan sonra Kumköy tarafındaki ormanlık alana süren Kılıç, saçlarından tuttuğu genç kadını önce darp etti.

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Ormanda tecavüz davasında flaş gelişme! Miss Turkey güzeli Dilara Kurşun ile eski sevgilisi hakim karşısına çıktı!

Kurşun yaşadıkları nedeniyle Sarıyer'deki bir karakola giderek şikayetçi oldu.. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık Kılıç hakkında Nitelikli cinsel saldırı hakaret ve tehdit suçlarından dava açtı.

Ormanda tecavüz davasında flaş gelişme! Miss Turkey güzeli Dilara Kurşun ile eski sevgilisi hakim karşısına çıktı!

5 SAAT SÜREN ŞİDDET

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Dilara Kurşun avukatı Emek Emre ve Tufan Kılıç avukatı ile katıldı. Duruşmada Dilara Kurşun, Tufan Kılıç ile bir yıldır sevgili olduğunu ve onunla beraber yaşadığını söyleyerek, "Tufan'ın bu süre zarfında öfke kontrol problemi olduğunu anlamıştım. Ağır ilaçlar ve ağır alkol kullanıyordu. İlk başlarda bunu net olarak görmemiştim ancak ilerleyen zamanlarda fark ettim."

Ormanda tecavüz davasında flaş gelişme! Miss Turkey güzeli Dilara Kurşun ile eski sevgilisi hakim karşısına çıktı!

"4 Haziran günü 2021 tarihinde onun evinde otururken bir arkadaşımla İngilizce konuşurken ondan yazışma konusunda destek almama kafayı takmış ve bana saldırdı. 5 saat kadar bana saldırdı. Bir süre sonra şiddete kendi isteği ile son verdi. Sonra zaten kendisini affetmemi istedi, pişmanlığını hissettirdi. 15 Haziran günü ise sanıkla tanışma yıldönümümüzdü. O gün annemdeydim ve sanık beni arabasıyla evden aldı. Beni Kumköy'de ıssız bir plaja götürdü. Orada masa kurmuştu" dedi.

SON DAKİKA