Ormanda tecavüz davasında flaş gelişme! Miss Turkey güzeli Dilara Kurşun ile eski sevgilisi hakim karşısına çıktı!

2016 Miss Turkey yarışmasına katılan modell Dilara Kurşun, geçtiğimiz Haziran ayında eski sevgilisi tarafından Kumköy'de darp edilerek cinsel istismara maruz kalıp kaçarak Tufan Kılıç'ı ihbar etti. Dilara Kurşun ve eski sevgilisi Ağır Ceza mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Model Dilara Kurşun "Tufan orda alkol almaya başladı. Havanın soğuk olması ve karanlık olması nedeniyle oradan ayrılmak istediğimi söyledim. Bana bağırarak 'sana yaranılmıyor, sen benimsin' gibi sözler söyleyerek bağırmaya başladı. Saçlarımdan ve boynumdan tutup öpmeye çalıştı. Bir yandan üstümdeki kıyafetleri çıkartmaya çalışıyordu. Benimle cinsel ilişkiye girmek istediğini düşündüm'' dedi. İşte cinsel istismar davasının gelişmeleri...