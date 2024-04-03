Giriş Tarihi: 03.04.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
16:46
Ortalık fena karıştı! Ayşe Hatun Önal önce paylaştı sonra sildi! Ünlü sunucu yasak aşkı ifşa etti! Ünlü oyuncunun kocası çıktı!
Ayşe Hatun Önal'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! 'Kalbe Ben', 'Çak Bir Selam', 'Güm Güm', 'Olay', 'Efsane' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Ayşe Hatun Önal, sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Erkek arkadaşıyla çekildiği karesine yazdığı "Kocam benim" mesajıyla kafa karıştırdı. Ünlü spiker Hande Sarıoğlu canlı yayında "Metressin" diye bağırarak Ayşe Hatun Önal'ı ifşa etti. O isim ünlü oyuncunun kocası çıktı! Ayşe Hatun Önal, hakkındaki bu iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar...