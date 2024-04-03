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Haberler Galeri Ortalık fena karıştı! Ayşe Hatun Önal önce paylaştı sonra sildi! Ünlü sunucu yasak aşkı ifşa etti! Ünlü oyuncunun kocası çıktı!
Giriş Tarihi: 03.04.2024 16:43 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 16:46

Ortalık fena karıştı! Ayşe Hatun Önal önce paylaştı sonra sildi! Ünlü sunucu yasak aşkı ifşa etti! Ünlü oyuncunun kocası çıktı!

Ayşe Hatun Önal'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! 'Kalbe Ben', 'Çak Bir Selam', 'Güm Güm', 'Olay', 'Efsane' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Ayşe Hatun Önal, sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Erkek arkadaşıyla çekildiği karesine yazdığı "Kocam benim" mesajıyla kafa karıştırdı. Ünlü spiker Hande Sarıoğlu canlı yayında "Metressin" diye bağırarak Ayşe Hatun Önal'ı ifşa etti. O isim ünlü oyuncunun kocası çıktı! Ayşe Hatun Önal, hakkındaki bu iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar...

Ortalık fena karıştı! Ayşe Hatun Önal önce paylaştı sonra sildi! Ünlü sunucu yasak aşkı ifşa etti! Ünlü oyuncunun kocası çıktı!

1999'da Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçilen model, oyuncu ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Ortalık fena karıştı! Ayşe Hatun Önal önce paylaştı sonra sildi! Ünlü sunucu yasak aşkı ifşa etti! Ünlü oyuncunun kocası çıktı!

45 yaşındaki ünlü isim, son olarak 237 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınladığı bir fotoğrafla adından söz ettirdi.

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Ortalık fena karıştı! Ayşe Hatun Önal önce paylaştı sonra sildi! Ünlü sunucu yasak aşkı ifşa etti! Ünlü oyuncunun kocası çıktı!

"ÇOK SEVİYORUM SENİ"

Önal, erkek arkadaşıyla çekildiği karesine yazdığı "Kocam benim, çok seviyorum seni" notuyla kafaları karıştırdı. Önal ayrıca paylaşımına 'A' harfiyle birlikte nazar boncuğu emojisi de ekledi.

Ortalık fena karıştı! Ayşe Hatun Önal önce paylaştı sonra sildi! Ünlü sunucu yasak aşkı ifşa etti! Ünlü oyuncunun kocası çıktı!

Ünlü ismin bu pozuna, tebrik mesajları yağdı. Takipçileri, Ayşe Hatun Önal'a; "Mutluluklar Ayşe Hanım", "Evlendiniz mi?", Çok mutlu ol Ayşe" gibi yorumlar yazdı.

Ortalık fena karıştı! Ayşe Hatun Önal önce paylaştı sonra sildi! Ünlü sunucu yasak aşkı ifşa etti! Ünlü oyuncunun kocası çıktı!

PAYLAŞIMINI SİLDİ!

Önal, kısa süre sonra kafalarda soru işareti yaratan bu paylaşımını sildi.

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