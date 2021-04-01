Osman Bey Bizans ordusunu tarumar etti! Kuruluş Osman #OsmanBey etiketiyle sosyal medyanın zirvesine yerleşti!

Kuruluş Osman, #OsmanBey etiketiyle sosyal medyanın zirvesinde. Türkiye ve dünya gündeminde de yer alan Kuruluş Osman'ın 52'nci bölümüne, Osman Bey'in Bizans'ı ve Moğolları yenilgiye uğratması ile obadaki hainin Dündar Bey olduğunu anlaması damga vurdu. Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 52'inci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 52.bölümüyle; Tüm Kişiler kategorisinde %12,31 izlenme oranı ve %25,64 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %12,36 izlenme oranı ve %24,35 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.