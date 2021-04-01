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Haberler Galeri Osman Bey Bizans ordusunu tarumar etti! Kuruluş Osman #OsmanBey etiketiyle sosyal medyanın zirvesine yerleşti!
Giriş Tarihi: 01.04.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 11:09

ordusunu tarumar etti! # etiketiyle sosyal medyanın zirvesine yerleşti!

, # etiketiyle sosyal medyanın zirvesinde. ve dünya gündeminde de yer alan Kuruluş Osman'ın 52'nci bölümüne, 'in 'ı ve Moğolları yenilgiye uğratması ile obadaki hainin olduğunu anlaması damga vurdu. Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 52'inci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 52.bölümüyle; kategorisinde %12,31 izlenme oranı ve %25,64 izlenme payı, 20+ kategorisinde %12,36 izlenme oranı ve %24,35 izlenme payı alarak 'nın en çok izlenen yapımı oldu.

Osman Bey Bizans ordusunu tarumar etti! Kuruluş Osman #OsmanBey etiketiyle sosyal medyanın zirvesine yerleşti!

Ekranların en çok izlenen dizisi '', sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 52'inci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 52.bölümüyle; kategorisinde %12,31 izlenme oranı ve %25,64 izlenme payı, 20+ kategorisinde %12,36 izlenme oranı ve %24,35 izlenme payı alarak 'nın en çok izlenen yapımı oldu.

Osman Bey Bizans ordusunu tarumar etti! Kuruluş Osman #OsmanBey etiketiyle sosyal medyanın zirvesine yerleşti!

ve dünya gündeminde de yer alan 'ın 52'nci bölümüne, 'in 'ı ve Moğolları yenilgiye uğratması ile obadaki hainin olduğunu anlaması damga vurdu.

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Osman Bey Bizans ordusunu tarumar etti! Kuruluş Osman #OsmanBey etiketiyle sosyal medyanın zirvesine yerleşti!

Togay, emrindeki askerleriyle Söğüt'ten dönen düğün konvoyuna saldırdı. Saldırıda Abdurrahman Gazi şehit oldu, Gonca Hatun ise yaralandı. Diğer yanda , Malhun Hatun'un ticaret anlaşması uyarınca Nikola'ya götürdüğü atlara el koydu.

Osman Bey Bizans ordusunu tarumar etti! Kuruluş Osman #OsmanBey etiketiyle sosyal medyanın zirvesine yerleşti!

Abdurrahman Gazi'nin ölümü Kayı Obası'nda büyük üzüntüye sebep olurken; saldırının başarıyla sonuçlandığı haberini Nikola'ya getiren Moğol komutanı Camuha, Togay'ın Konya'ya gittiğini ve Moğolların Söğüt'ü ele geçirmeye karar verdiğini söyledi. Bunun üzerine Nikola, Togay'la ittifaktan vazgeçerek Moğollarla Türkleri birbirine kırdırmayı planladı.

Osman Bey Bizans ordusunu tarumar etti! Kuruluş Osman #OsmanBey etiketiyle sosyal medyanın zirvesine yerleşti!

Nikola, Kayı Obası'na gönderdiği haberci ile 'e Togay'ın saklandığı yerin bilgisini verdi. Osman Bey, tuzak ihtimaline karşı tedbirini alarak harekete geçti. Moğol kampına baskın yaparak nökerleri kılıçtan geçiren Osman Bey, Togay'ı ele geçiremedi.

Baskından kurtulan Camuha, Osman Bey'in Moğol kampını nasıl bulduğunu öğrenmek için Söğüt'e giderek Süleyman ve Melik'i sorguya çekti. Süleyman ve Melik, Camuha'ya 'le görüşmesi gerektiğini söyledi ve bir buluşma ayarladı.

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