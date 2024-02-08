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Haberler Galeri Osman Bey’in Taceddin Noyan’la karşılaşması! Kuruluş Osman en çok izlenen dizi oldu!
Giriş Tarihi: 08.02.2024 13:17 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 13:18

Osman Bey’in Taceddin Noyan’la karşılaşması! Kuruluş Osman en çok izlenen dizi oldu!

Kuruluş Osman, 147. bölümüyle, Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorisinde en çok izlenen dizi oldu!

Osman Bey’in Taceddin Noyan’la karşılaşması! Kuruluş Osman en çok izlenen dizi oldu!

Kuruluş Osman'ın 147. Bölümü'nde; Osman'ın 147. Bölümünde Malhun Hatun, rüyasında kendisini ihramlı bir şekilde, Hac yolunda çağırılırken gördü. Rüyasında bir yanda Hac yoluna çağırılırken, diğer yanda ise Moğollar'ın baskınını gören Malhun Hatun, Hacca gidip gitmemek konusunda kararsız kaldı.

Osman Bey’in Taceddin Noyan’la karşılaşması! Kuruluş Osman en çok izlenen dizi oldu!

Osman Bey, Yenişehir'de zorlu bir savaşın eşiğinde olsalar da kararı ne olursa olsun Malhun Hatun'u destekleyeceğini söyledi. Kafası karışıkken yolu Yunus Emre'yle kesişen Malhun Hatun, Yunus Emre ile karşılaşmasının bugüne kısmet olduğunu söyledi. Yunus Emre ise, "Görmek de nasiptir, görülmek de.

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Osman Bey’in Taceddin Noyan’la karşılaşması! Kuruluş Osman en çok izlenen dizi oldu!

Nasipsiz ot dahi bitmez. Yol da gidilmez. Nasibinde yola gitmek var ise hiçbir kuvvet seni o yoldan alıkoyamaz." dedi. Gördüğü rüyayı anlatan ve kararsız olduğunu dile getiren Malhun Hatun'un sözleri üzerine Yunus Emre, "Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır. Yola çıkmadan bilemezsin.

Osman Bey’in Taceddin Noyan’la karşılaşması! Kuruluş Osman en çok izlenen dizi oldu!

Sen Hac yolu dersin, Hac yolu aşk yoludur. O uğurda bir imtihan var ise o da lütuftur." dedi. Malhun Hatun, imtihana razı olduğunu ancak o yola layık olup olmadığını sorgularken, Yunus Emre, bir cevap arıyorsa bunu yüreğine sorması gerektiğini söyledi. Kendisini o ihramın içinde gördükten sonra Kabe'den başka her yerin ona gurbet olduğunu söyleyen Malhun Hatun, Hacc'a gitme kararı kaldı.

Osman Bey’in Taceddin Noyan’la karşılaşması! Kuruluş Osman en çok izlenen dizi oldu!

Osman Bey, gayelerinin Allah'ın adını tüm cihana yaymak olduğunu vurgulayarak, bu hedefin birlik ve işbirliği içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Kibirli davranışların bir Müslüman'a yakışmayacağını dile getiren Osman Bey, herkesin vazifesini layığıyla yerine getirmesini söyledi.

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