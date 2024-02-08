Osman Bey’in Taceddin Noyan’la karşılaşması! Kuruluş Osman en çok izlenen dizi oldu!

Sen Hac yolu dersin, Hac yolu aşk yoludur. O uğurda bir imtihan var ise o da lütuftur." dedi. Malhun Hatun, imtihana razı olduğunu ancak o yola layık olup olmadığını sorgularken, Yunus Emre, bir cevap arıyorsa bunu yüreğine sorması gerektiğini söyledi. Kendisini o ihramın içinde gördükten sonra Kabe'den başka her yerin ona gurbet olduğunu söyleyen Malhun Hatun, Hacc'a gitme kararı kaldı.