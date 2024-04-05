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Haberler Galeri Osman Sınav’a müjdeli haber... Sakarya Fırat dizisinde karar çıktı!
Giriş Tarihi: 05.04.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 06:26

Osman Sınav’a müjdeli haber... Sakarya Fırat dizisinde karar çıktı!

Tiyatrocu ve yazar Ebru Gökçen Ertunç "Aynı Güneşin Çocukları" adlı romanının, TRT'de yayımlanan "Sakarya Fırat" adıyla izinsiz kullanıldığını iddia ederek, ünlü yapımcı Osman Sınav ile dizinin senaristi Süleyman Çobanoğlu'na dava açtı. Mahkeme iki hikaye arasında intihal olup olmadığının tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi hazırladığı raporda, dizinin kitaptan intihal olmadığı değerlendirmesinde bulununca mahkeme de davayı reddederek dizinin kitaptan intihal olmadığına karar verdi.

Armağan YILMAZ
Osman Sınav’a müjdeli haber... Sakarya Fırat dizisinde karar çıktı!

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne dava açan yazar Ebru Gökçen Ertunç, "Aynı Güneşin Çocukları"' adlı romanını ünlü yapımcı Osman Sınav ve senarist Süleyman Çobanoğlu'nun "Sakarya Fırat" adlı televizyon dizisi haline getirdiğini öne sürdü.

Osman Sınav’a müjdeli haber... Sakarya Fırat dizisinde karar çıktı!

"HİKAYE BİRBİRİNİN AYNISIYDI"

Dizide eserinin işlendiğini iddia eden Ertunç dilekçesinde, "Roman ile dizideki isimler, mekânlar ve bazı olaylar değiştirilmiş olsa da iki hikâye birbirinin aynıydı.

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Osman Sınav’a müjdeli haber... Sakarya Fırat dizisinde karar çıktı!

İlgiyle izlenen "Sakarya Fırat" dizisiyle senarist Süleyman Çobanoğlu büyük bir şöhrete kavuştu. TRT ekranlarında 151 bölüm yayınlanan diziyle davalılar Osman Sınav ve Süleyman Çobanoğlu 40 milyon liranın üzerinde bir gelir elde etti" dedi.

Osman Sınav’a müjdeli haber... Sakarya Fırat dizisinde karar çıktı!

"HAK İHLALİ VAR"

Dilekçede, "Davalıların yaptığı telif hakkı ihlali için 2010 yılında dava açtım ve 2014 yılında 1 lira manevi tazminat kazandım. Davanın sonucunda "Aynı Güneşin Çocukları" adlı romanım ile "Sakarya Fırat" adlı dizi arasında büyük benzerlik olduğu tespit edilmiştir. Hak ihlali olduğu için şimdilik 10 bin lira manevi tazminat istiyorum" denildi.

Osman Sınav’a müjdeli haber... Sakarya Fırat dizisinde karar çıktı!

DAVANIN REDDİNİ İSTEDİLER

Davalı Süleyman Çobanoğlu cevap dilekçesinde, "Davaya konu roman ile senaristliğini yaptığım dizi arasında intihal olması imkânsız. Davanın reddini isterim" dedi.

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