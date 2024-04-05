Osman Sınav’a müjdeli haber... Sakarya Fırat dizisinde karar çıktı!

"HAK İHLALİ VAR"

Dilekçede, "Davalıların yaptığı telif hakkı ihlali için 2010 yılında dava açtım ve 2014 yılında 1 lira manevi tazminat kazandım. Davanın sonucunda "Aynı Güneşin Çocukları" adlı romanım ile "Sakarya Fırat" adlı dizi arasında büyük benzerlik olduğu tespit edilmiştir. Hak ihlali olduğu için şimdilik 10 bin lira manevi tazminat istiyorum" denildi.