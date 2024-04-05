Osman Sınav’a müjdeli haber... Sakarya Fırat dizisinde karar çıktı!

Giriş Tarihi: 05.04.2024 06:24
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
06:26
Tiyatrocu ve yazar Ebru Gökçen Ertunç "Aynı Güneşin Çocukları" adlı romanının, TRT'de yayımlanan "Sakarya Fırat" adıyla izinsiz kullanıldığını iddia ederek, ünlü yapımcı Osman Sınav ile dizinin senaristi Süleyman Çobanoğlu'na dava açtı. Mahkeme iki hikaye arasında intihal olup olmadığının tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi hazırladığı raporda, dizinin kitaptan intihal olmadığı değerlendirmesinde bulununca mahkeme de davayı reddederek dizinin kitaptan intihal olmadığına karar verdi.