Giriş Tarihi: 22.05.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 09:38

Otel odasından paylaştı! Cannes'a giden Hande Erçel minicik elbisesiyle çömeldi! Güzelliğine övgüler yağdı

"Güneşin Kızları" ve "Sen Çal Kapımı" gibi projelerle popülerliği yakalayan güzel oyuncu Hande Erçel, son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel, son olarak aileye de girmişti. Bir düğünde sevgilisi Hakan Sabancı'ya eşlik eden Hande Erçel müstakbel kayınvalidesi ile karşılıklı oynamıştı. Hakan Sabancı ile birlikteliğiyle dikkat çeken Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla da ses getiriyor. Erçel bir markanın davetlisi olarak Cannes Film Festivali'ne gitti. Güzel oyuncu, siyah dekolteli mini elbisesiyle çömelerek poz verdi. Erçel'in otel odasından paylaştığı olay karelere ise beğeni ve yorum yağdı.