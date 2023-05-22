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Haberler Galeri Otel odasından paylaştı! Cannes'a giden Hande Erçel minicik elbisesiyle çömeldi! Güzelliğine övgüler yağdı
Giriş Tarihi: 22.05.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 09:38

Otel odasından paylaştı! Cannes'a giden Hande Erçel minicik elbisesiyle çömeldi! Güzelliğine övgüler yağdı

"Güneşin Kızları" ve "Sen Çal Kapımı" gibi projelerle popülerliği yakalayan güzel oyuncu Hande Erçel, son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel, son olarak aileye de girmişti. Bir düğünde sevgilisi Hakan Sabancı'ya eşlik eden Hande Erçel müstakbel kayınvalidesi ile karşılıklı oynamıştı. Hakan Sabancı ile birlikteliğiyle dikkat çeken Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla da ses getiriyor. Erçel bir markanın davetlisi olarak Cannes Film Festivali'ne gitti. Güzel oyuncu, siyah dekolteli mini elbisesiyle çömelerek poz verdi. Erçel'in otel odasından paylaştığı olay karelere ise beğeni ve yorum yağdı.

Otel odasından paylaştı! Cannes’a giden Hande Erçel minicik elbisesiyle çömeldi! Güzelliğine övgüler yağdı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Erçel, şimdilerde sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.

Otel odasından paylaştı! Cannes’a giden Hande Erçel minicik elbisesiyle çömeldi! Güzelliğine övgüler yağdı

Oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı ilişkisi dolu dizgin devam ediyor!

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Otel odasından paylaştı! Cannes’a giden Hande Erçel minicik elbisesiyle çömeldi! Güzelliğine övgüler yağdı

Sevgilisiyle ardı ardına tatillere çıkan Hande Erçel son olarak aileye de girdi.

Otel odasından paylaştı! Cannes’a giden Hande Erçel minicik elbisesiyle çömeldi! Güzelliğine övgüler yağdı

Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'i ailesiyle tanıştırdı.

Otel odasından paylaştı! Cannes’a giden Hande Erçel minicik elbisesiyle çömeldi! Güzelliğine övgüler yağdı

Bir düğünde sevgilisi Hakan Sabancı'ya eşlik eden Hande Erçel müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı ile karşılıklı dans etti.

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