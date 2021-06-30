Giriş Tarihi: 30.06.2021 10:05Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 10:09
Öykü Çelik yeni bir aşka mı yelken açtı? İsmail Berhan ile evlilik yolundayken ayrılan Öykü Çelik'in gizemli erkek arkadaşı merak uyandırdı!
Survivor 2021 yarışmasına katıldıktan sonra her hareketiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Öykü Çelik, yarışmadan döndükten sonra sevgilisi İsmail Berhan'dan evlilik teklifi almıştı. Ancak güzel oyuncu kısa süre sonra üzücü haberi duyurmuş, sevgilisi ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. İlişkisinde birçok kez ayrılık ve barışma yaşayan Öykü Çelik, geçen günlerde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüntülendi. Çelik'in bir erkek arkadaşıyla seyehat etmesi, "Yeni bir aşk mı?" sorularını akıllara getirdi...