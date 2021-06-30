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Haberler Galeri Öykü Çelik yeni bir aşka mı yelken açtı? İsmail Berhan ile evlilik yolundayken ayrılan Öykü Çelik'in gizemli erkek arkadaşı merak uyandırdı!
Giriş Tarihi: 30.06.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 10:09

Öykü Çelik yeni bir aşka mı yelken açtı? İsmail Berhan ile evlilik yolundayken ayrılan Öykü Çelik'in gizemli erkek arkadaşı merak uyandırdı!

Survivor 2021 yarışmasına katıldıktan sonra her hareketiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Öykü Çelik, yarışmadan döndükten sonra sevgilisi İsmail Berhan'dan evlilik teklifi almıştı. Ancak güzel oyuncu kısa süre sonra üzücü haberi duyurmuş, sevgilisi ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. İlişkisinde birçok kez ayrılık ve barışma yaşayan Öykü Çelik, geçen günlerde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüntülendi. Çelik'in bir erkek arkadaşıyla seyehat etmesi, "Yeni bir aşk mı?" sorularını akıllara getirdi...

Öykü Çelik yeni bir aşka mı yelken açtı? İsmail Berhan ile evlilik yolundayken ayrılan Öykü Çelik'in gizemli erkek arkadaşı dikkat çekti!

Survivor 2021 yarışmasına katıldıktan sonra her hareketiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Öykü Çelik, yarışmadan döndükten sonra sevgilisi İsmail Berhan'dan evlilik teklifi almıştı.

Öykü Çelik yeni bir aşka mı yelken açtı? İsmail Berhan ile evlilik yolundayken ayrılan Öykü Çelik'in gizemli erkek arkadaşı dikkat çekti!

Öykü Çelik, kısa süre sonra da evlilik teklifine 'Evet' dediği sevgilisi İsmail Berhan ile yollarını ayırdıklarını duyurmuştu.

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Öykü Çelik yeni bir aşka mı yelken açtı? İsmail Berhan ile evlilik yolundayken ayrılan Öykü Çelik'in gizemli erkek arkadaşı dikkat çekti!

Habertürk'ün haberine göre; Bir süredir Bodrum'da tatil yapan Çelik, İstanbul'dan döndü. Ünlü oyuncu, önceki gün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gizemli bir erkek arkadaşı ile iniş yaptı.

Öykü Çelik yeni bir aşka mı yelken açtı? İsmail Berhan ile evlilik yolundayken ayrılan Öykü Çelik'in gizemli erkek arkadaşı dikkat çekti!

Uçaktan ayrı ayrı çıkan ikili, çıkışa doğru yaklaşırken bir araya geldi. Oyuncunun yanındaki erkek arkadaşının ise kim olduğu şimdiden merak konusu oldu.

Öykü Çelik yeni bir aşka mı yelken açtı? İsmail Berhan ile evlilik yolundayken ayrılan Öykü Çelik'in gizemli erkek arkadaşı dikkat çekti!

KATILDIĞI PARTİLERLE ELEŞTİRİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl koronavirüse rağmen art arda ev partilerine katılarak, tepki toplayan oyuncu Öykü Çelik, verdiği bir röportajındaki kullandığı ifadelerle uzun süre konuşulmuştu.

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