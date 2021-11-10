Öykü Karayel ile Can Bonomo’nun oğlu Roman aynı babası! Roman Bonomo’yu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi...

Şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, birlikteliklerini 2018 yılında nikah masasına taşımıştı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, birkaç ay önce de ilk bebekleri Roman'ı kucaklarına almıştı. Zaman zaman sosyal medyada oğlu ile paylaşımlar yapan Can Bonomo, son pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Yatakta ailece poz veren Bonomo ailesi, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Roman bebek, babasına benzerliğiyle çok konuşuldu. İşte Öykü Karayel ve Can Bonomo'dan rol çalan Roman bebeğin sevimli halleri...