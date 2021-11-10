Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Öykü Karayel ile Can Bonomo'nun oğlu Roman aynı babası! Roman Bonomo'yu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi...
Giriş Tarihi: 10.11.2021 16:05 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 16:08

Öykü Karayel ile Can Bonomo'nun oğlu Roman aynı babası! Roman Bonomo'yu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi...

Şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, birlikteliklerini 2018 yılında nikah masasına taşımıştı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, birkaç ay önce de ilk bebekleri Roman'ı kucaklarına almıştı. Zaman zaman sosyal medyada oğlu ile paylaşımlar yapan Can Bonomo, son pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Yatakta ailece poz veren Bonomo ailesi, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Roman bebek, babasına benzerliğiyle çok konuşuldu. İşte Öykü Karayel ve Can Bonomo'dan rol çalan Roman bebeğin sevimli halleri...

Öykü Karayel ile Can Bonomo’nun oğlu Roman aynı babası! Roman Bonomo’yu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi...

Şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel'in oğulları Roman, sosyal medyada gündem oldu.

Öykü Karayel ile Can Bonomo’nun oğlu Roman aynı babası! Roman Bonomo’yu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi...

Babasının tıpkı kopyası olan Roman'ın yeni pozu, annesi ve babası tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Öykü Karayel ile Can Bonomo’nun oğlu Roman aynı babası! Roman Bonomo’yu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi...

Oğullarına Roman ismini veren çift, birkaç hafta önce oğullarının yüzünü ilk kez göstermiş ve hayranlarını sevindirmişlerdi.

Öykü Karayel ile Can Bonomo’nun oğlu Roman aynı babası! Roman Bonomo’yu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi...

Son olarak Can Bonomo'dan yeni bir paylaşım geldi.

Öykü Karayel ile Can Bonomo’nun oğlu Roman aynı babası! Roman Bonomo’yu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi...

Eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman ile yatakta poz veren Can Bonomo, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

SON DAKİKA