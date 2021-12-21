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Haberler Galeri Öykü Karayel'in eşi Can Bonomo'dan baba-oğul pozu! Roman babası Can Bonomo'nun kopyası!
Giriş Tarihi: 21.12.2021 14:47 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 14:48

Öykü Karayel'in eşi Can Bonomo'dan baba-oğul pozu! Roman babası Can Bonomo'nun kopyası!

Şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, birlikteliklerini 2018 yılında nikah masasına taşımıştı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, kısa bir süre sonra da oğulları Roman'ı kucaklarına almıştı. Zaman zaman sosyal medyada oğlu ile paylaşımlar yapan Can Bonomo, son pozu ile yine kalpleri ısıttı. Can Bonomo'nun oğlu ile paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Roman bebek, babasına benzerliğiyle çok konuşuldu. İşte "Tıpkı babası" yorumları yağan Can Bonomo ve Öykü Karayel'in oğlu Roman bebeğin sevimli halleri...

Öykü Karayel’in eşi Can Bonomo’dan baba-oğul pozu! Roman babası Can Bonomo’nun kopyası!

Sanat dünyasının gözde çiftleri arasında yer alana Can Bonomo ve Öykü Karayel, 2018 yılında hayatlarını birleştirmişti.

Öykü Karayel’in eşi Can Bonomo’dan baba-oğul pozu! Roman babası Can Bonomo’nun kopyası!

Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandıran ikili, 8 ay önce ilk bebekleri Roman'ı kucaklarına almıştı.

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Öykü Karayel’in eşi Can Bonomo’dan baba-oğul pozu! Roman babası Can Bonomo’nun kopyası!

Zaman zaman sosyal medyada oğlu ile paylaşımlar yapan Can Bonomo, son pozu ile yine kalpleri ısıttı.

Öykü Karayel’in eşi Can Bonomo’dan baba-oğul pozu! Roman babası Can Bonomo’nun kopyası!

Can Bonomo'nun oğlu ile paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Öykü Karayel’in eşi Can Bonomo’dan baba-oğul pozu! Roman babası Can Bonomo’nun kopyası!

Roman bebek, babasına benzerliğiyle çok konuşuldu. İşte "Tıpkı babası" yorumları yağan Can Bonomo ve Öykü Karayel'in oğlu Roman bebeğin sevimli halleri...

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