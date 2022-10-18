Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Küçük Osman’ı spor salonundan çıkmıyor! Küçük Osman’ın değişimi büyük oldu!

Küçük Osman olarak tanımıştık ama değişimi büyük oldu'! Yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesi yakalayan 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' birçok genç oyuncunun da yıldızını parlattı. Dizi ile şöreti yakalayan oyuncular arasında minik Osman'a hayat veren Emir Berke Zincidi de vardı.