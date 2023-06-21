Oyuncu Ahmet Kural ile sevgilisi Çağla Gizem Çelik evleniyor! İşte nikah tarihleri...

Giriş Tarihi: 21.06.2023 08:51 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 08:56

Oyuncu Ahmet Kural, Avukat Çağla Gizem Çelik ile 4 yıldır doludizgin aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine nokta koyan, "İlişkimizi dostça ve saygıyla bitirme kararı aldık" diyen çift, geride bıraktığımız mayıs ayında yeniden bir araya gelmişti. Bir dargın bir barışık birliktelik sürdüren Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik, son olarak aldıkları sürpriz karar ile gündeme geldi. Gözde çiftin, birlikteliklerini evlilik ile taçlandıracağı öğrenildi. İşte Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'in merak edilen nikah tarihi...