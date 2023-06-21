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Haberler Galeri Oyuncu Ahmet Kural ile sevgilisi Çağla Gizem Çelik evleniyor! İşte nikah tarihleri...
Giriş Tarihi: 21.06.2023 08:51 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 08:56

Oyuncu Ahmet Kural ile sevgilisi Çağla Gizem Çelik evleniyor! İşte nikah tarihleri...

Oyuncu Ahmet Kural, Avukat Çağla Gizem Çelik ile 4 yıldır doludizgin aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine nokta koyan, "İlişkimizi dostça ve saygıyla bitirme kararı aldık" diyen çift, geride bıraktığımız mayıs ayında yeniden bir araya gelmişti. Bir dargın bir barışık birliktelik sürdüren Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik, son olarak aldıkları sürpriz karar ile gündeme geldi. Gözde çiftin, birlikteliklerini evlilik ile taçlandıracağı öğrenildi. İşte Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'in merak edilen nikah tarihi...

Oyuncu Ahmet Kural ile sevgilisi Çağla Gizem Çelik evleniyor! İşte nikah tarihleri...

Ekranların sevilen isimlerinden oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır Avukat Çağla Gizem Çelik ile doludizgin aşk yaşıyor. Gözde çift, sık sık özel hayatlarıyla magazin gündemine gelmeyi başarıyor.

Oyuncu Ahmet Kural ile sevgilisi Çağla Gizem Çelik evleniyor! İşte nikah tarihleri...

Ahmet Kural, şarkıcı Sıla'dan olaylı bir şekilde ayrılıktan sonra Avukat Çağla Gizem Çelik ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Oyuncu Ahmet Kural ile sevgilisi Çağla Gizem Çelik evleniyor! İşte nikah tarihleri...

Evlilik hazırlığı yapan Ahmet Kural ile sevgilisi Çağla Gizem Çelik, Mart ayında 4 yıllık ilişkilerini bitirmişti.

Oyuncu Ahmet Kural ile sevgilisi Çağla Gizem Çelik evleniyor! İşte nikah tarihleri...

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak ilişkisini noktaladığını duyuran oyuncu, "İlişkimizi dostça ve saygıyla bitirme kararı aldık" demişti.

Oyuncu Ahmet Kural ile sevgilisi Çağla Gizem Çelik evleniyor! İşte nikah tarihleri...

Ancak gözde çift, ayrılığa sadece iki ay dayanabilmişti.

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