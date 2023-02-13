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Haberler Galeri Oyuncu Ahmet Yenilmez depremzedelerle bir araya geldi! ‘Mensubu olduğum devletimle gurur duydum’
Giriş Tarihi: 13.02.2023 06:21 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 06:23

Oyuncu Ahmet Yenilmez depremzedelerle bir araya geldi! ‘Mensubu olduğum devletimle gurur duydum’

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem felaketin büyük yıkıma neden oldu. Çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremde Türkiye tek yürek oldu. Hatay'da depremzedelerle bir araya gelen oyuncu Ahmet Yenilmez, "Devletimiz, moral, motivasyon, hizmet olarak çok organize ve başarılı. Bunu buraya geldiğinizde görebiliyorsunuz. Mensubu olduğum devletimle gurur duydum" dedi

ÖMER KARAHAN
Oyuncu Ahmet Yenilmez depremzedelerle bir araya geldi! ‘Mensubu olduğum devletimle gurur duydum’

Oyuncu Ahmet Yenilmez, önceki gün asrın felaketini yaşayan illerimizden Hatay'ı ziyaret etti.

Oyuncu Ahmet Yenilmez depremzedelerle bir araya geldi! ‘Mensubu olduğum devletimle gurur duydum’

Yenilmez hem bölgedeki depremzedeler ile bir araya geldi hem de Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş ile görüştü. Oyuncu, duygularını şöyle dile getirdi:

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Oyuncu Ahmet Yenilmez depremzedelerle bir araya geldi! ‘Mensubu olduğum devletimle gurur duydum’

"Çalışmalara engel olmamak ve kalabalık etmemek için, günlerdir gözüm yaşlı televizyon başında dua ediyordum. Bugün Hatay'a geldik yapımcı Murat Işılak ile birlikte...

Oyuncu Ahmet Yenilmez depremzedelerle bir araya geldi! ‘Mensubu olduğum devletimle gurur duydum’

Böyle bir manzara ancak 500 yılda bir yaşanır. Allah şahidimdir ki devletimiz olağanüstü bir şekilde canla başla çalışıyor. Devletimiz, moral, motivasyon, hizmet olarak çok organize ve başarılı, bunu buraya geldiğinizde görebiliyorsunuz.

Oyuncu Ahmet Yenilmez depremzedelerle bir araya geldi! ‘Mensubu olduğum devletimle gurur duydum’

Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum; mensubu olduğum devletimle gurur duydum. Siyasi bir söylemle bu cümleleri söylemiyorum. Allah'a hamd olsun şu an Hatay'da ve deprem afetinin yaşandığı diğer illerimizde aç kimse yok, açıkta kimse yok...

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