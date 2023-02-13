Giriş Tarihi: 13.02.2023 06:21
Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
06:23
Oyuncu Ahmet Yenilmez depremzedelerle bir araya geldi! ‘Mensubu olduğum devletimle gurur duydum’
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem felaketin büyük yıkıma neden oldu. Çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremde Türkiye tek yürek oldu. Hatay'da depremzedelerle bir araya gelen oyuncu Ahmet Yenilmez, "Devletimiz, moral, motivasyon, hizmet olarak çok organize ve başarılı. Bunu buraya geldiğinizde görebiliyorsunuz. Mensubu olduğum devletimle gurur duydum" dedi