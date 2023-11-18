Oyuncu Alina Boz'un Rus annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! "Anne-kız değil sanki abla kardeş"

Uzun yıllardır Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz, ilişkisini geçtiğimiz haftalarda noktalamıştı. Ayrılığı fırsat bilen çapkın işletmeci Umut Evirgen, Alina Boz ile yakınlaştı. Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan Umut Evirgen, sosyal medya hesabından Alina Boz ile birlikteliklerini ilan etti.