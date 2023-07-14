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Haberler Galeri Oyuncu Beren Gökyıldız'ı kilo vermesi için uyaran İbrahim Tatlıses kendisini eleştirenlere sert konuştu: Bu kadar basitsiniz!
Giriş Tarihi: 14.07.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 10:29

Oyuncu Beren Gökyıldız'ı kilo vermesi için uyaran İbrahim Tatlıses kendisini eleştirenlere sert konuştu: Bu kadar basitsiniz!

Setlere adım attığında henüz 4 yaşında olan çocuk oyuncu Beren Gökyıldız şimdilerde Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinde boy gösteriyor. Yer aldığı dizi ve filmlerle küçük yaşında büyük başarılara imza atan şimdilerde 13 yaşında olan Beren Gökyıldız, oyunculuğuyla İbrahim Tatlıses'in de dikkatini çekti. Beren Gökyıldız'a övgüler yağdıran İbrahim Tatlıses, yediklerine dikkat etmesi ve kilo vermesi gerektiği konusunda da oyuncuyu uyarmayı ihmal etmedi. İbrahim Tatlıses'in 'kebaba çok düşkün' dediği Beren Gökyıldız'ı kilo vermesi için uyardığı paylaşımına eleştiri yağdı. İbrahim Tatlıses kendisini eleştirenlere sert konuştu: Bu kadar basitsiniz!

Oyuncu Beren Gökyıldız’ı kilo vermesi için uyaran İbrahim Tatlıses kendisini eleştirenlere sert konuştu: Bu kadar basitsiniz!

Henüz 4 yaşındayken setlerle tanışan oyuncu Beren Gökyıldız, rol aldığı projelerle adını geniş bir kitleye duyurmuştu. "Kocamın Ailesi", "Anne" ve "Bizim Hikaye" gibi pek çok başarılı işte yer alan oyuncu, şimdilerde "Yeşil Vadi'nin Kızı" ile seyirci karşısına çıkıyor.

Oyuncu Beren Gökyıldız’ı kilo vermesi için uyaran İbrahim Tatlıses kendisini eleştirenlere sert konuştu: Bu kadar basitsiniz!

Başarılı oyunculuğuyla sık sık dikkatleri üzerine çeken Gökyıldız, yıllar içindeki değişimiyle de magazin gündemine gelmeyi başarıyor.

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Oyuncu Beren Gökyıldız’ı kilo vermesi için uyaran İbrahim Tatlıses kendisini eleştirenlere sert konuştu: Bu kadar basitsiniz!

Şimdilerde 13 yaşında olan Beren Gökyıldız'ın son haline usta sanatçı İbrahim Tatlıses'ten çok konuşulan bir yorum gelmişti.

Oyuncu Beren Gökyıldız’ı kilo vermesi için uyaran İbrahim Tatlıses kendisini eleştirenlere sert konuştu: Bu kadar basitsiniz!

Yer aldığı dizi ve filmlerle küçük yaşında büyük başarılara imza atan şimdilerde 13 yaşında olan Beren Gökyıldız, oyunculuğuyla İbrahim Tatlıses'in de dikkatini çekti. Beren Gökyıldız'a övgüler yağdıran İbrahim Tatlıses, yediklerine dikkat etmesi ve kilo vermesi gerektiği konusunda da oyuncuyu uyarmayı ihmal etmedi.

Oyuncu Beren Gökyıldız’ı kilo vermesi için uyaran İbrahim Tatlıses kendisini eleştirenlere sert konuştu: Bu kadar basitsiniz!

İbrahim Tatlıses'in 'kebaba çok düşkün' dediği Beren Gökyıldız'ı kilo vermesi için uyardığı paylaşımına eleştiri yağdı.

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