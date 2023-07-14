Giriş Tarihi: 14.07.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 10:29

Oyuncu Beren Gökyıldız'ı kilo vermesi için uyaran İbrahim Tatlıses kendisini eleştirenlere sert konuştu: Bu kadar basitsiniz!

Setlere adım attığında henüz 4 yaşında olan çocuk oyuncu Beren Gökyıldız şimdilerde Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinde boy gösteriyor. Yer aldığı dizi ve filmlerle küçük yaşında büyük başarılara imza atan şimdilerde 13 yaşında olan Beren Gökyıldız, oyunculuğuyla İbrahim Tatlıses'in de dikkatini çekti. Beren Gökyıldız'a övgüler yağdıran İbrahim Tatlıses, yediklerine dikkat etmesi ve kilo vermesi gerektiği konusunda da oyuncuyu uyarmayı ihmal etmedi. İbrahim Tatlıses'in 'kebaba çok düşkün' dediği Beren Gökyıldız'ı kilo vermesi için uyardığı paylaşımına eleştiri yağdı. İbrahim Tatlıses kendisini eleştirenlere sert konuştu: Bu kadar basitsiniz!