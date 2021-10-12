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Haberler Galeri Oyuncu Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu'dan mutluluk pozları! Evliliklerindeki krizi aşan çift düşman çatlattı!
Giriş Tarihi: 12.10.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 09:12

Oyuncu Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu'dan mutluluk pozları! Evliliklerindeki krizi aşan çift düşman çatlattı!

Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, inişli çıkışlı sürdürdükleri evlilikleri ile magazin gündeminden düşmüyorlar. 29 Temmuz 2014'te Los Angeles'ta dünyaevine giren çift, geçtiğimiz yıllarda evliliklerinde yaşadıkları sıkıntılar ile adlarından söz ettirmişti. Haklarında sık sık boşanma haberi yapılan, paylaşımlarıyla bu iddiaları adeta doğrulayan Saat ile Doğulu, sorunlarını aşmayı başardı. Evliliklerindeki kara bulutları dağıtan Beren Saat ile Kenan Doğulu, önceki gün sanat fuarı Contemporary İstanbul'da objektiflere yansıdı. Çift, sergide gazetecilere mutluluk pozu verdi.

Oyuncu Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu’dan mutluluk pozları! Evliliklerindeki krizi aşan çift düşman çatlattı!

Tersane İstanbul'da gerçekleşen bir etkinliğe, oyuncu Beren Saat, şarkıcı eşi Kenan Doğulu ile birlikte katıldı.

Oyuncu Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu’dan mutluluk pozları! Evliliklerindeki krizi aşan çift düşman çatlattı!

Sergide basın mensuplarına mutluluk pozu veren ünlü çift, tüm eserleri her detayına kadar inceledi. İkili, mutluluk pozlarıyla adeta düşman çatlattı.

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Oyuncu Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu’dan mutluluk pozları! Evliliklerindeki krizi aşan çift düşman çatlattı!

"BECEREMEDİĞİMİZ EVLİLİK OLSUN" DEMİŞTİ

2014 yılında evlenen çift geçtiğimiz sene evliliklerinde kriz yaşamıştı.

Oyuncu Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu’dan mutluluk pozları! Evliliklerindeki krizi aşan çift düşman çatlattı!

Eşinin doğum gününde paylaştığı mesajda, "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kafaları karıştıran Beren Saat, şunları söylemişti:

Oyuncu Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu’dan mutluluk pozları! Evliliklerindeki krizi aşan çift düşman çatlattı!

Aşk, evlilikten her zaman daha önemli bence. Bizim ayrılık haberimiz yüz bin kere falan yapılmıştır. Çünkü biz ayrılmıyorken de ayrılık haberi vardı, birtakım problemler yaşadığımız dönem de vardı.

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