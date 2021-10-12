Giriş Tarihi: 12.10.2021 09:12Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 09:12
Oyuncu Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu'dan mutluluk pozları! Evliliklerindeki krizi aşan çift düşman çatlattı!
Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, inişli çıkışlı sürdürdükleri evlilikleri ile magazin gündeminden düşmüyorlar. 29 Temmuz 2014'te Los Angeles'ta dünyaevine giren çift, geçtiğimiz yıllarda evliliklerinde yaşadıkları sıkıntılar ile adlarından söz ettirmişti. Haklarında sık sık boşanma haberi yapılan, paylaşımlarıyla bu iddiaları adeta doğrulayan Saat ile Doğulu, sorunlarını aşmayı başardı. Evliliklerindeki kara bulutları dağıtan Beren Saat ile Kenan Doğulu, önceki gün sanat fuarı Contemporary İstanbul'da objektiflere yansıdı. Çift, sergide gazetecilere mutluluk pozu verdi.