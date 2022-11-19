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Giriş Tarihi: 19.11.2022 08:46 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 08:47

Oyuncu Binnur Kaya'nın acı günü! Babası Mustafa Kaya hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Binnur Kaya'nın en acı günü. Ekranların sevilen oyuncusu Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya hayatını kaybetti. Oyuncu Polat Bilgin sosyal medyadan böyle duyurdu "Canım Binnur'un babası, büyüğümüz Mustafa Kaya'yı kaybettik"

Oyuncu Binnur Kaya’nın acı günü! Babası Mustafa Kaya hayatını kaybetti

Avrupa Yakası, Türk Malı, Aramızda Kalsın ve Kırmızı Oda gibi iddialı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Binnur Kaya, babasının ölümüyle yıkıldı.

Oyuncu Binnur Kaya’nın acı günü! Babası Mustafa Kaya hayatını kaybetti

"BÜYÜĞÜMÜZÜ KAYBETTİK"

Şimdilerde Güzel Günler dizisinde Kıymet karakterini canlandıran Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya, hayatını kaybetti.

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Oyuncu Binnur Kaya’nın acı günü! Babası Mustafa Kaya hayatını kaybetti

Kaya'nın acı haberini de meslektaşı Polat Bilgin verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bilgin, "Canım Binnur'un babası, büyüğümüz Mustafa Kaya'yı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Binnur Kaya’nın acı günü! Babası Mustafa Kaya hayatını kaybetti

Aldığı haberle yıkılan oyuncunun babasının ölüm nedeni ve cenaze programı henüz netleşmedi.

Oyuncu Binnur Kaya’nın acı günü! Babası Mustafa Kaya hayatını kaybetti

Gazetecilik yapan Mustafa Kaya, 1969 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Yılın Gazetecisi Ödülü'nü almıştı.

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