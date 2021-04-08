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Haberler Galeri Oyuncu Birkan Sokullu'nun şarkıcı Tuğba Ekinci ile yatak sahneleri ortaya çıktı! Toy halleri ile Birkan Sokullu olay yarattı...
Giriş Tarihi: 07.04.2021 12:00 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 09:56

Oyuncu 'nun şarkıcı ile ortaya çıktı! Toy halleri ile Birkan Sokullu olay yarattı...

Yer aldığı dizideki performansı ile beğeni toplayan 'nun 15 yıl önceki halleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. şarkısı ile ünlenen 'nin klibinde oynadığı ortaya çıkan yakışıklı oyuncunun toy halleri ilgi odağı oldu. Kariyerinin ilk yıllarında Tuğba Ekinci'nin Kutu Kutu şarkısının klibinde oynayan hayranlarını şaşırttı. Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin ise çok konuşulanlardan oldu. İşte ...

Oyuncu Birkan Sokullu'nun şarkıcı Tuğba Ekinci ile yatak sahneleri ortaya çıktı! Toy halleri ile Birkan Sokullu olay yarattı...

Yer aldığı dizideki performansı ile beğeni toplayan 'nun 15 yıl önceki halleri sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Oyuncu Birkan Sokullu'nun şarkıcı Tuğba Ekinci ile yatak sahneleri ortaya çıktı! Toy halleri ile Birkan Sokullu olay yarattı...

şarkısı ile ünlenen 'nin klibinde oynadığı ortaya çıkan yakışıklı oyuncunun toy halleri ilgi odağı oldu.

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Oyuncu Birkan Sokullu'nun şarkıcı Tuğba Ekinci ile yatak sahneleri ortaya çıktı! Toy halleri ile Birkan Sokullu olay yarattı...

Kariyerinin ilk yıllarında 'nin Kutu Kutu şarkısının klibinde oynayan 'nun değişimi hayranlarını şaşırttı.

Oyuncu Birkan Sokullu'nun şarkıcı Tuğba Ekinci ile yatak sahneleri ortaya çıktı! Toy halleri ile Birkan Sokullu olay yarattı...

İşte 'nun yıllar önceki hali...

Oyuncu Birkan Sokullu'nun şarkıcı Tuğba Ekinci ile yatak sahneleri ortaya çıktı! Toy halleri ile Birkan Sokullu olay yarattı...

ile 'nin ise çok konuşulanlardan oldu.

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