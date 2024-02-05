Giriş Tarihi: 05.02.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
14:32
Oyuncu Burcu Özberk'in hayranları yıkıldı! Meğer Burcu Özberk’te estetiğin dibine vurmuş
Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in estetiksiz hali ortaya çıktı. Gören gözlerine inanamadı. İşte sosyal medyayı sallayan o eski fotoğraflar... Yer aldığı dizilerle adından sıkça söz ettiren Burcu Özberk'in oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden. Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Burcu Özberk'i sosyal medyada 9.7 milyon kişi takip ediyor. Burcu Özberk'in paylaşımları da ilgi odağı oluyor. Burcu Özberk'i doğal güzel zanneden hayranları oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki fotoğraflarını görünce "Burcu Özberk de estetik harikasıymış" demeden edemedi. İşte Burcu Özberk'in estetiksiz hali...