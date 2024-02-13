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Haberler Galeri İmaj değiştiren oyuncu Damla Sönmez bambaşka biri oldu! Son hali sosyal medyayı salladı
Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:56 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 16:15

İmaj değiştiren oyuncu Damla Sönmez bambaşka biri oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Damla Sönmez, "Çukur" dizisinde hayat verdiği 'Efsun' rolüyle son dönemde adından sık sık söz ettirmişti.Kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Damla Sönmez, 2012 yılında beri aşk yaşadığı meslektaşı Ushan Çakır ile ilişkisini bitirdiğini duyurmuştu. Sönmez'in adı O Ses Türkiye Yılbaşı programında düet yaptığı Murat Boz ile aşk dedikodularına karışmıştı. Son olarak Damla Sönmez, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun yeni haline beğeni ve yorum yağdı.

İmaj değiştiren oyuncu Damla Sönmez bambaşka biri oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

"Çukur" dizisinde hayat verdiği 'Efsun' rolüyle son dönemde adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Damla Sönmez, 'Uzun Hikaye' filminin çekimleri sırasında tanıştığı Ushan Çakır ile 2012'de aşk yaşamaya başlamıştı. Damla Sönmez, "Doğru insanı bulduğuma inanıyorum, o benim hayat arkadaşım" dediği Ushan Çakır ile 2018 yılında da nişanlanmıştı. Herkesin evlenmesi beklenen ünlü çiftten kötü haber gelmişti. Gözde aşıkların 9 yıllık ilişkisinin sona erdiği ortaya çıkmıştı.

İmaj değiştiren oyuncu Damla Sönmez bambaşka biri oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Konuya ilişkin konuşan Damla Sönmez, "Evet dedikodular doğru, ayrıldık, kısmet" açıklamasını yapmıştı.

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İmaj değiştiren oyuncu Damla Sönmez bambaşka biri oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

9 yıllık ilişkisi biten güzel oyuncu 'O Ses Türkiye Yılbaşı' programında sahne almıştı.

İmaj değiştiren oyuncu Damla Sönmez bambaşka biri oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu Damla Sönmez programda, Murat Boz'la düet yapmıştı. İkilinin aşk yaşadığı iddiası ortaya atılmıştı.

İmaj değiştiren oyuncu Damla Sönmez bambaşka biri oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Murat Boz'la adı aşk dedikodusuna karışan Damla Sönmez, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna; "Bir şey yok olsa zaten sizden kaçamayacağız gibime geliyor" şeklinde yanıt vermişti.

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