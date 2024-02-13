Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
16:15
İmaj değiştiren oyuncu Damla Sönmez bambaşka biri oldu! Son hali sosyal medyayı salladı
Ünlü oyuncu Damla Sönmez, "Çukur" dizisinde hayat verdiği 'Efsun' rolüyle son dönemde adından sık sık söz ettirmişti.Kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Damla Sönmez, 2012 yılında beri aşk yaşadığı meslektaşı Ushan Çakır ile ilişkisini bitirdiğini duyurmuştu. Sönmez'in adı O Ses Türkiye Yılbaşı programında düet yaptığı Murat Boz ile aşk dedikodularına karışmıştı. Son olarak Damla Sönmez, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun yeni haline beğeni ve yorum yağdı.