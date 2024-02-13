Giriş Tarihi: 13.02.2024 08:45
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
08:52
Oyuncu Devrim Özkan 'Kaşar' sözünü affetmedi!
Bir süre önce sevgilisi Lucas Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan son olarak bir takipçisi ile davalık oldu. Ünlü oyuncu Devrim Özkan (26), bir takipçisinden gelen, "Devrim Özkan gibi ilgi kaşarları" lafıyla çılgına döndü. Kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle söz konusu yorumun sahibi Yaşarcan O'dan şikayetçi olan Özkan'ı savcılık haklı buldu. İfadesi alınan şüpheli, yazdıklarını kabul edip pişman olduğunu söyledi. Güzel oyuncu uzlaşmayı da kabul etmeyince şüpheli Yaşarcan O'ya "Hakaret" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.