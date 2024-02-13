Oyuncu Devrim Özkan ’Kaşar’ sözünü affetmedi!

Ekranların sevilen yüzlerinden ünlü oyuncu Devrim Özkan (26), takipçisiyle davalık oldu. ünlü oyuncu, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan o yorumu affetmedi. Olayı savcılığa taşıyarak takipçisinden şikayetçi oldu.

"İLGİ KAŞARI" YORUMUNU AFFETMEDİ

Genç oyuncu Devrim Özkan, takipçisi Yaşarcan O.'nun "Devrim özkan gibi ilgi kaşarları" yorumuyla deliye döndü. Savcılığın yolunu tutan ünlü oyuncu, kendisine hakaret edildiği ve kişilik haklarının zedelendiği iddiasıyla takipçisi hakkında suç duyurusunda bulundu.