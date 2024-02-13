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Haberler Galeri Oyuncu Devrim Özkan 'Kaşar' sözünü affetmedi!
Giriş Tarihi: 13.02.2024 08:45 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 08:52

Oyuncu Devrim Özkan 'Kaşar' sözünü affetmedi!

Bir süre önce sevgilisi Lucas Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan son olarak bir takipçisi ile davalık oldu. Ünlü oyuncu Devrim Özkan (26), bir takipçisinden gelen, "Devrim Özkan gibi ilgi kaşarları" lafıyla çılgına döndü. Kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle söz konusu yorumun sahibi Yaşarcan O'dan şikayetçi olan Özkan'ı savcılık haklı buldu. İfadesi alınan şüpheli, yazdıklarını kabul edip pişman olduğunu söyledi. Güzel oyuncu uzlaşmayı da kabul etmeyince şüpheli Yaşarcan O'ya "Hakaret" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Oyuncu Devrim Özkan ’Kaşar’ sözünü affetmedi!

Ekranların sevilen yüzlerinden ünlü oyuncu Devrim Özkan (26), takipçisiyle davalık oldu. ünlü oyuncu, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan o yorumu affetmedi. Olayı savcılığa taşıyarak takipçisinden şikayetçi oldu.

"İLGİ KAŞARI" YORUMUNU AFFETMEDİ
Genç oyuncu Devrim Özkan, takipçisi Yaşarcan O.'nun "Devrim özkan gibi ilgi kaşarları" yorumuyla deliye döndü. Savcılığın yolunu tutan ünlü oyuncu, kendisine hakaret edildiği ve kişilik haklarının zedelendiği iddiasıyla takipçisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Oyuncu Devrim Özkan ’Kaşar’ sözünü affetmedi!

ŞÜPHELİ GENÇTEN İTİRAF
Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Yaşarcan O.'nun ifadesi alındı. İfadesinde yorumun yapldığı hesabın şahsi hesabı olduğunu kabul eden şüpheli genç, "Yorumu ben yaptım. Suçlamayı kabul ediyorum" diyerek durumdan ötürü pişman olduğunu dile getirdi.

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Oyuncu Devrim Özkan ’Kaşar’ sözünü affetmedi!

ÜNLÜ OYUNCU UZLAŞMAYINCA 4 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Savcılık, şüphelinin üzerine atılan suçun uzlaşma kapsamında olduğunu için dosyayı Uzlaşma Büro'ya gönderdi. Ancak ünlü oyuncu Devrim Özkan kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunan takipçisiyle uzlaşmayı kabul etmedi. Bunun üzerine şüpheli Yaşarcan O.'ya "Hakaret" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Oyuncu Devrim Özkan ’Kaşar’ sözünü affetmedi!

Özkan ile Lucas Torreira aşkı aniden bitmişti... İkilinin, Murat Boz yüzünden ayrıldığı iddia edildi. Ancak çiftin yakınları, aksini söyledi: Fikir anlaşmazlığı var!

Oyuncu Devrim Özkan ’Kaşar’ sözünü affetmedi!

Oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın birlikteliği geçtiğimiz günlerde bitti.

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