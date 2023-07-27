Giriş Tarihi: 27.07.2023 09:51
Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
09:55
Oyuncu Dilara Aksüyek futbolcu sevgilisi Cenk Şahin ile sarmaş dolaş! 'Demek ki hiç aşık olmamışım'
İstanbullu Gelin dizisiyle büyük çıkış yakalayan güzel oyuncu Dilara Aksüyek, son dönemlerde hem işiyle hem de özel hayatıyla adından sıkça bahsettiriyor. Aksüyek kendisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay ile ilişkisini noktalamıştı. Adı birçok isimle anılan Aksüyek, özel hayatıyla merak ediliyor. Daha Önce adı Erkan Şen ve Hakan Sabancı gibi isimlerle anılan oyuncu Dilara Aksüyek yıldız futbolcuyla yeni aşka yelken açtı. Aksüyek, futbolcu sevgilisi Cenk Şahin ile sarmaş dolaş görüntülendi. Ünlü isim, 'Demek ki hiç aşık olmamışım' sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.