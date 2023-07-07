Giriş Tarihi: 07.07.2023 10:20
Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
10:33
Oyuncu Dilara Aksüyek yıldız futbolcuyla yeni aşka yelken açtı! Adı Hakan Sabancı ile anılmıştı
İstanbullu Gelin dizisiyle büyük çıkış yakalayan güzel oyuncu Dilara Aksüyek, son dönemlerde hem işiyle hem de özel hayatıyla adından sıkça bahsettiriyor. Aksüyek kendisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay ile ilişkisini noktalamıştı. Adı birçok isimle anılan Aksüyek, özel hayatıyla merak ediliyor. Daha Önce adı Erkan Şen ve Hakan Sabancı gibi isimlerle anılan oyuncu Dilara Aksüyek yıldız futbolcuyla yeni aşka yelken açtı.