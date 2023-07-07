Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Oyuncu Dilara Aksüyek yıldız futbolcuyla yeni aşka yelken açtı! Adı Hakan Sabancı ile anılmıştı
Giriş Tarihi: 07.07.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 10:33

Oyuncu Dilara Aksüyek yıldız futbolcuyla yeni aşka yelken açtı! Adı Hakan Sabancı ile anılmıştı

İstanbullu Gelin dizisiyle büyük çıkış yakalayan güzel oyuncu Dilara Aksüyek, son dönemlerde hem işiyle hem de özel hayatıyla adından sıkça bahsettiriyor. Aksüyek kendisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay ile ilişkisini noktalamıştı. Adı birçok isimle anılan Aksüyek, özel hayatıyla merak ediliyor. Daha Önce adı Erkan Şen ve Hakan Sabancı gibi isimlerle anılan oyuncu Dilara Aksüyek yıldız futbolcuyla yeni aşka yelken açtı.

Oyuncu Dilara Aksüyek yıldız futbolcuyla yeni aşka yelken açtı! Adı Hakan Sabancı ile anılmıştı

Güzel oyuncu Dilara Aksüyek, İlk rolü 2012 yılında 'Evlerden Biri' dizisindeki 'Filiz' karakteri olan, sonrasında 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de 'Mahfiruze Sultan'ı ve 'İstanbullu Gelin'de 'İpek Boran'ı canlandırarak adını geniş kitlelere duyurmuştu. 34 yaşındaki ünlü isim, kendisi gibi oyuncu olan Arka Sokaklar'ın yıldızı Onur Bay ile aşk yaşamıştı. Ayrılığın ardından Hakan Sabancı ve Cihangir'de işletmeci Erken Şen ile anılmıştı. Dilara Aksüyek yıldız futbolcuyla yeni aşka yelken açtı!

Oyuncu Dilara Aksüyek yıldız futbolcuyla yeni aşka yelken açtı! Adı Hakan Sabancı ile anılmıştı

Oyunculuktaki başarısı kadar güzelliğiyle de dillere destan olan Dilara Aksüyek, sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oyuncu Dilara Aksüyek yıldız futbolcuyla yeni aşka yelken açtı! Adı Hakan Sabancı ile anılmıştı

34 yaşındaki Aksüyek'in Instagram'da 500 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Oyuncu Dilara Aksüyek yıldız futbolcuyla yeni aşka yelken açtı! Adı Hakan Sabancı ile anılmıştı

Güzel oyuncunun paylaştığı iddialı pozlarına ise takipçilerinden beğeni ve yorum yağıyor.

Oyuncu Dilara Aksüyek yıldız futbolcuyla yeni aşka yelken açtı! Adı Hakan Sabancı ile anılmıştı

Dilara Aksüyek, Bursaspor'da oynayan yıldız futbolcu Cenk Şahin'le yeni aşka yelken açtı.

SON DAKİKA