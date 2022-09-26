Giriş Tarihi: 26.09.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 09:39

Oyuncu Emine Ün'den doğum gününde aşk pozu! İlk yorum kızından! Emine Ün bakın gönlünü kime kaptırdı!

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. 45 yaşına basan Emine Ün, doğum gününde hayranlarına sürpriz bir paylaşımda bulundu. Emine Ün yeni sevgilisiyle ilk karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Geçtiğimiz yıl kardeşi ile aşk yaşadığı ortaya çıkan eşi Tolga Karakaş'tan boşanan Emine Ün, işadamı Ayk Karakulakyan ile yeni bir aşka yelken açtı. İşte Emine Ün'ün sevgilisi ile aşk pozu...